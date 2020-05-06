МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении дополнительных страховых гарантий медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, в случае смерти выплата составит 2,7 миллиона рублей, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Предоставить врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентами с подозрением на эту инфекцию (далее — медицинские работники), дополнительные страховые гарантии в виде единовременной страховой выплаты", — говорится в документе.