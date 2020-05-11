МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. У государства достаточно ресурсов для реализации новых мер по поддержке граждан и бизнеса; если для их выполнения потребуются поправки в бюджет, Госдума готова оперативно принять соответствующие решения, заявил РИА Новости первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Президент России Владимир Путин в понедельник озвучил ряд мер, касающихся поддержки семей с детьми, малого и среднего бизнеса, самозанятых в условиях пандемии коронавируса. Путин заявил, что меры по поддержке экономики и граждан носят беспрецедентный характер, в новейшей истории государство еще не выделяло столько ресурсов, даже во время кризиса 2008 года.

"У государства есть достаточно ресурсов, чтобы выполнить все задачи, поставленные президентом. И не случайно президент сослался на макроэкономическую политику, которую проводили в России. Это позволило сформировать Фонд национального благосостояния, который сегодня при падении доходов в бюджет позволяет нам, с одной стороны, в полном объеме выполнять бюджетные обязательства, с другой — дает возможность оказать серьезную помощь и гражданам, и предприятиям в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса", — сказал Исаев.

Парламентарий не исключил, что могут потребоваться поправки в бюджет РФ.

"В любом случае Государственная дума готова оперативно принять все необходимые решения", — заверил Исаев.

По словам политика, важно, что средства ФНБ должны расходоваться грамотно и рационально. В этом вопросе, считает он, нужно тонко просчитывать шаги.

"Мы неоднократно слышали призывы к раздаче "вертолетных денег". Но возникает вопрос: эти деньги все равно кончатся, что дальше? Ответ на этот вопрос те, кто к этому призывает, не дают. Поэтому предложенные президентом меры кажутся очень выверенными", — отметил депутат.

Он добавил, что с одной стороны, меры направлены на поддержку предприятий, с другой — охватывают практически все семьи с детьми.