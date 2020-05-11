МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. Правительство Украины объявило об ослаблении карантинных мер, но так и не представило конкретную программу выхода из кризиса, поэтому экономике страны грозит тяжелая и затяжная депрессия, считает сопредседатель парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.

Власти Украины с понедельника ослабили ограничительные меры, которые были введены из-за общенационального карантина в связи с коронавирусом. Среди прочего в стране начинают работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, снят запрет на прогулки в парках.

"В правительственном плане выхода из карантина опять картинки и предписания, как работать бизнесу и за что они будут штрафовать. Но на этих слайдах вообще отсутствуют какие-либо расчеты и конкретика по ключевым макропоказателям и отраслям промышленности. Нет упоминаний о том, какие меры будут приняты, чтобы защитить национальную экономику и помочь гражданам. Тем временем бизнесы разоряются, люди теряют работу, семьи беднеют, количество безработных растет. Украинской экономике грозит затяжная и тяжелая депрессия", – приводит слова Бойко сайт партии.

Политик отметил, что европейские страны давно начали программы поддержки экономики и финансовой помощи своим гражданам, в то время как на Украине "до сих пор нет адекватной цифры по количеству безработных", так как из-за карантина в страну вернулись трудовые мигранты и часть населения осталась без работы. Кроме того, по словам Бойко, отсутствуют прогнозные данные и системный анализ о потерях в отраслях, наиболее пострадавших от карантина. Также депутат отметил, что властям необходимо как можно скорее осуществить выплаты, обещанные медикам.

"Это не просто позор, это цинизм высшей меры, когда власть не может обеспечить обещанные выплаты медикам, людям, которые борются с коронавирусом и каждый день рискуют собой. Это вина нынешней безалаберной власти, причем всей её вертикали", – подытожил он.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также было запрещено гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице. Позднее Кабмин Украины решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались. На Украине коронавирусом заболели 15 232 человека, из них 391 умер, 3060 выздоровели.