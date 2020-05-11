СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая /ПРАЙМ/. Меры по поддержке семей с детьми в условиях коронавируса имеют не только социальную, но и экономическую направленность, так как сформируют серьезный покупательский спрос, сказал РИА Новости экономист, кандидат наук, сотрудник крымского филиала Российского государственного университета правосудия Сергей Землячев.

В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что с 1 июня должна быть произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье с трех до 15 лет включительно. Путин также заявил о необходимости расширить количество получателей выплат для детей до трех лет.

Президент заявил, что в связи с пандемией коронавируса дополнительную поддержку от государства получат 27 миллионов российских детей — от младенцев до школьников.

"Помимо прямого социального аспекта эта мера направлена в том числе на поддержку покупательского спроса и отсюда — всей экономики. Тем более эти выплаты будут перед новым учебным годом, спрос как раз летом будет повышен. Эти деньги, которые напрямую поступят людям. Это очень хорошая мера, и деньги для этого выделяются очень большие", — сказал Землячев.