МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. Специальные кредиты под 2% для поддержания занятости могут пользоваться определенным спросом у бизнеса, при этом основные усилия по сохранению штата останутся за работодателями, сообщили РИА Новости аналитики "БКС Премьер".

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.

Если исходить из текущих вводных в плоскости поддержки бизнеса за счет предоставления льготных кредитов для выплаты заработных плат, то объемы таких кредитных портфелей могут составить порядка 500 миллиардов рублей. В данном случае государство возьмет на себя расходы по субсидированию ставки по таким кредитам до 2%, а также большинство данных кредитов получат госгарантию. Если уровень занятости на предприятиях будет сохранен на 90%, то такие кредиты и проценты по ним могут быть списаны за счет государства, в случае сохранения занятости на уровне 80% половина такой кредитной нагрузки может быть также списана.

"Заметим, что с учетом субсидируемой государством ставки по таким кредитам, а также наличия госгарантий по таким кредитным линиям, данная мера может пользоваться определенным спросом у бизнеса. Банковский сектор с учетом текущих вводных по данной мере господдержки также может оказывать бизнесам более активную кредитную поддержку — в особенности за счет наличия госгарантий по таким кредитам", — полагают аналитики.

"В то же время заметим, что размер данных зарплатных кредитов, рассчитываемый исходя из одного МРОТ на сотрудника предприятия, не решит проблем с выплатой зарплат сотрудникам. Большинство работников получают зарплаты, в разы превышающие размеры МРОТ, таким образом, основные усилия по сохранению штатов своих сотрудников останутся на стороне работодателей", — считают в "БКС Премьер".