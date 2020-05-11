МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. Возврат налогов самозанятым, которые они уплатили в 2019 году, потребует не меньше 5 миллиардов рублей, считает доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Соколов.

"По данным ФНС, в 2019 году в качестве самозанятых зарегистрировались более 330 тысяч человек, заплатив более 1 миллиарда рублей налога. Если только этих самозанятых, без учета зарегистрировавшихся в 2020 году, обеспечить предложенной поддержкой в размере одного МРОТ и вернуть уплаченный налог на доход, то получится порядка 5 миллиардов рублей",- сказал он РИА Новости.

Тем не менее, по словам эксперта, в начале эксперимента по самозанятым многие компании использовали данный механизм для минимизации издержек, в том числе по оплате труда, "что может привести к негативной структуре занятости в коммерческом секторе в текущих кризисных условиях".

"Значительные бюджетные расходы будут связаны с помощью семьям с детьми, которые не получают материнский капитал, но имеют детей до трех лет (5 тысяч рублей в месяц), а также которые имеют детей в возрасте от трех до 15 лет (10 тысяч рублей единовременно). Учитывая, что семьи с доходом ниже прожиточного уровня смогут оформить выплаты на детей в июне за период с начала года (более 30 тысяч рублей на ребенка), это станет весомой единовременной нагрузкой на бюджет. На этом фоне доплаты для социальных и педагогических работников (25-35 тысяч рублей) и врачей (40-60 тысяч рублей за две недели) не выглядят значительными", — считает он.

"Если судить на примере США, где безработица достигла невиданных со времен Великой депрессии 14,7% (за месяц карантин уничтожил более 20 миллионов рабочих мест), то там на антикризисные меры предусмотрено более 3 триллионов долларов, тогда как бюджет страны в 2019 году равнялся 3,422 триллиона долларов. Очевидно, что наша страна не может и не должна настолько раздувать финансирование антикризисных мероприятий, двигаясь поэтапно по мере адекватной оценки масштаба и серьезности проблемы, что в целом продемонстрировало текущее обращение президента", — подытожил эксперт.