МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена с проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).

Ранее в понедельник в Telegram-каналах появилась информация, что после обращения президента РФ доступ к порталу госуслуг оказался затруднен. Глава государства, в частности, сообщил о возможности оформления ряда пособий через портал.

"Кратковременная и частичная недоступность портала госуслуг была связана с нагрузочным тестированием в связи с планируемым большим количеством обращений. На текущий момент портал работает в штатном режиме", — рассказали в пресс-службе "РТ Лабс".