МОСКВА, 12 мая /ПРАЙМ/. Лидерами рейтинга регионов по вовлеченности населения в малый бизнес являются Калининградская область, Хабаровский край, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Нижегородская область, Москва, в каждом из которых на долю работников малых и микропредприятий приходится более 20% общей численности рабочей силы, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

ДОЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В ЭКОНОМИКЕ

Малый бизнес является одной из основ успешного развития экономики, во многом определяя ее гибкость и устойчивость к неблагоприятным факторам. Кроме исключительно экономического аспекта, малый бизнес несет на себе значительную социальную составляющую, обеспечивая занятостью значительное количество людей и способствуя росту благосостояния и как следствие качества жизни населения.

В России по сравнению с другими странами роль малого бизнеса еще недостаточно высока. По оценкам экспертов, доля малого бизнеса в экономике России составляет около 20% в ВВП, в развитых Европейских странах – превышает 50%. Таким образом, потенциал развития этого сектора для России далеко не исчерпан.

Уровень развития малого бизнеса и степень вовлеченности занятых в эту сферу в разных регионах зависит от целого ряда факторов, в числе которых развитие инфраструктуры, платежеспособный спрос на товары и услуги, доступность заемных средств, тарифы на энергоресурсы, особенности правового регулирования в регионе в сфере бизнеса, природно-климатические факторы и др.

КАК СЧИТАЛИ

Для выявления региональных различий эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг регионов по степени вовлеченности населения в малый бизнес. В качестве показателя, по которому проводилось ранжирование регионов, использовалась рассчитанная доля работников малых и микропредприятий в общей численности рабочей силы по итогам 2019 года. Это можно назвать предкризисной точкой отсчета, позволяющей в дальнейшем оценивать масштабы тех негативных последствий, который может привнести экономический кризис, обусловленный пандемией.

В целом по стране на долю работников малого бизнеса (включая микропредприятия) по итогам 2019 года приходится 15% от общей численности рабочей силы, или 11,3 миллиона человек. Причем по сравнению с 2018 годом произошло снижение доли занятых с 15,5%. При этом доля занятых в малом и микробизнесе существенно отличается от региона к региону – ее значение изменяется от 23,8% до 1,7%.

В докризисный период именно развитость малого бизнеса являлась одним из ведущих факторов снижения безработицы. Расчеты показывают, что имеет место четко выраженная обратная корреляция между степенью вовлеченности населения в малый бизнес и уровнем безработицы. Аналогичная ситуация с уровнем бедности, который тем ниже, чем выше уровень развития малого бизнеса. Эксперты считают, что текущая ситуация с развитием пандемии внесет свои коррективы в эту зависимость и наиболее вероятно — в отрицательную строну.

РЕГИОНЫ С ВЫСОКОЙ ДОЛЕЙ ЗАНЯТЫХ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ

Лидерами рейтинга являются Калининградская область и Хабаровский край, где на долю работников малых и микропредприятий приходится 23,8% рабочей силы региона. Примечательно, что оба региона находятся на крайних рубежах страны – на Востоке и Западе.

Эксперты полагают, что близость Калининградской области к странам ЕС и, с другой стороны, близость Хабаровского края к Китаю оказывают стимулирующее действие на развитие малого бизнеса в этих регионах. За ними следуют Санкт-Петербург, Новосибирская область, Нижегородская область и Москва, где значение показателя превышает 20%. Всего же доля работников малых и микропредприятий превышает общероссийский уровень у 28 регионов.

В первой двадцатке рейтинга присутствуют регионы с различным уровнем экономического развития. Если в экономически развитых регионах высокая доля населения, занятого в малом бизнесе является результатом мультипликативного эффекта от деятельности крупных экономических субъектов, то в регионах слабых в экономическом отношении малый бизнес, является способом существования значительной доли населения, которое не может найти достойную работу на крупных предприятиях.

При этом эксперты отмечают довольно малую долю среди лидеров рейтинга сырьевых регионов. ХМАО, ЯНАО, Ненецкий АО, Республика Саха и другие расположились в нижней части рейтинга. Это можно объяснить тем, что высокие зарплаты добывающего сектора в этих регионах повышают привлекательность крупного бизнеса.

АУТСАЙДЕРЫ РЕЙТИНГА

В нижней части рейтинга находятся преимущественно регионы Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов. Последние места занимают Республика Ингушетия, Республика Тыва, Чеченская Республика, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, где на долю занятых на малых и микропредприятиях приходится менее 5% рабочей силы. Еще в 14 регионах доля занятых в малом бизнесе находится в диапазоне от 10% до 5%.

В регионах, замыкающих рейтинг, невысокий показатель вовлеченности населения в малый бизнес во многом объясняется значительной долей неформального сектора экономики, который обеспечивает занятость значительного числа населения. Так, по данным Росстата, доля занятых в неформальном секторе экономики в большинстве регионов Северо-Кавказского федерального округа, которые превалируют в последней десятке, превышает 45%, в отдельных регионах превышает 60%.

ОБОРОТ МАЛЫХ И МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ

Явным лидером по обороту малых и микропредприятий является Москва с показателем 14,6 триллиона рублей. Далее следуют Санкт-Петербург, Московская область, Новосибирская область, где по итогам 2019 года оборот малых и микропредприятий превысил 5 триллионов рублей. Еще в шести регионах оборот малых и микропредприятий был диапазоне от одного до пяти триллионов рублей.

Самый низкий оборот малых и микропредприятий в 2019 году (менее 10 миллиардов рублей) в Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе. Еще в четырех регионах оборот малых и микропредприятий был в диапазоне от 10 до 20 миллиардов рублей.

Характерной особенностью является низкая взаимозависимость между долей занятых в малом бизнесе и оборотом в большинстве регионов, что связано с тем, что в разных регионах структура малого бизнеса существенно отличается, что и обуславливает разную суммарную производительность труда. Коэффициент корреляции между показателями для всех регионов равен всего 0,36.

В первую десятку регионов по обороту малых и микропредприятий помимо регионов с высокой долей работников, занятых в малом и среднем бизнесе, входят регионы, занимающие по данному показателю места ниже 30. И напротив, у некоторых регионов, расположившихся в верхней и средней части рейтинга по доле занятых в малом бизнесе, оборот малых и микропредприятий находится на низком уровне, и они занимают места ниже шестидесятого.

Отмечается также, что в некоторых регионах с низкой долей занятых в малом бизнесе, наблюдается очень высокий оборот малых предприятий на одного работника. В частности, это касается Республики Дагестан и Чеченской Республики. Это может быть обусловлено тем, что малый бизнес в этих регионах представлен преимущественно торговлей.

ПРОГНОЗЫ НА ФОНЕ ПАНДЕМИИ

В настоящее время в условиях пандемии коронавируса малый бизнес относится к числу сфер деятельности, в наибольшей степени подверженных экономическому риску. Учитывая специфику организации большинства видов малого и микробизнеса эксперты ожидают, что этот сектор экономики пострадает в наибольшей степени, а его доля в российской экономике может снизиться в 2020 году.

В свою очередь кризис малого бизнеса приведет к росту безработицы и снижению доходов населения. В особенности уязвимы будут такие сферы малого бизнеса, как бытовые услуги, гостиничный бизнес, общественное питание, культура и досуг, физкультурно-оздоровительная деятельность и ряд других.

И здесь в группе риска находятся именно те регионы, где эти виды бизнеса развиты в наибольшей степени. Поддержка со стороны государства, по мнению экспертов, смягчит действие экономической турбулентности, вызванной пандемией, но полностью нивелировать негативные эффекты и обойтись без последствия вряд ли удастся.