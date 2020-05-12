СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — ПРАЙМ. Санкции, введённые в отношении Крыма, необходимо полностью снять, также надо восстановить международные связи с крымским регионом, считает депутат бундестага ФРГ, член международного комитета Вальдемар Гердт.

"Пандемия меняет наш мир и всю систему международных отношений. Мы обязаны создавать пространство безопасности, в котором не должно быть места санкциям. Мы работаем над отменой санкций в отношении России и Крыма", — сказал РИА Новости Гердт.

По его словам, все идеологические преграды, мешающие и блокирующие международные связи Крыма, должны быть сняты.

"Сегодня уже всем очевидно, что эти санкции незначительны и не нужны. Мы будем делать все для снятия этих санкций, чтобы сообща преодолевать все трудности", — подчеркнул депутат.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.