МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 10 899, до 232 243, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 10 899 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – в 83 регионах, в том числе выявлено активно 43,1% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрировано 232 243 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 5 392, Подмосковье — 1 063, в Нижегородской области — 354, в Санкт-Петербурге — 307.

Также в Красноярском крае выявлены 227 случаев заражения, в Свердловской области — 211, 116 в Дагестане.

За сутки в РФ выписаны 3 711 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 43 512 человек.

В России за сутки умерли 107 человек с COVID-19, за все время скончались 2 116, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.