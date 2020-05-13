С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая /ПРАЙМ/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил второй пакет мер по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, общий объем поддержки составляет 9 миллиардов рублей, об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

"Мероприятия по содействию занятости, снижению налоговой нагрузки, сокращению арендной платы, меры финансовой и кредитной поддержки и другие дают возможность существенно снизить негативный эффект от пандемии. Меры поддержки оцениваются в общей сложности на сумму около 9 миллиардов рублей", — говорится в сообщении пресс-службы правительства Петербурга.

Налоговые льготы планируется предоставить малым и средним предприятиям, которые работают в сферах обрабатывающих производств, а также занимаются научными разработками (НИОКР) и используют упрощенную систему налогообложения. Этой мерой смогут воспользоваться более 28 тысяч организаций.

На полгода продлевается срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций за I квартал 2020 года и на 4 месяца за II квартал 2020 года для собственников недвижимости площадью не менее 1000 квадратных метров. Эта мера будет действовать при условии, что собственник освободит арендаторов от платы или снизит ее не менее чем на 50%. Этим видом поддержки смогут воспользоваться более 10 тысяч предпринимателей.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих патентную систему и единый налог на вмененный доход, предусмотрено продление срока по их уплате.

Также для субъектов малого и среднего предпринимательства планируется ввести мораторий на начисление пеней за просрочку оплаты услуг теплоснабжающим организациям и прекратить до 30 июня взыскание задолженности.

В Смольном также пояснили, что также планируют ввести механизм возмещения работодателям расходов на частичную оплату труда работников, уволенных в связи с ликвидацией, либо сокращением численности или штата. Для выделения займов на эти нужды будет проведена докапитализация Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса на сумму 2 миллиарда рублей. Данной мерой смогут воспользоваться около 4 тысяч предпринимателей или более 12 тысяч сотрудников.

Кроме того, период с 2020 по 2024 год планируется увеличить долю государственных закупок у малых и средних предприятий: с 15% до 23,5% в 2020 году, затем — до 2024 года — постепенно повышать и довести ее до 32,5%.