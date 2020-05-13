ТАШКЕНТ, 13 мая /ПРАЙМ/. Более 90 сотрудников ташкентского офиса ООО Unitel ("дочка" холдинга VEON Ltd., владеющего российским ПАО "Вымпелком") помещены под карантин в Ташкентской области из-за распространения нового коронавируса COVID-19, сообщает в среду пресс-служба областной администрации.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались. В Узбекистане число зарегистрированных случаев коронавируса составляет 2547, десять пациентов скончались, 2010 выздоровели.

"В связи с подозрением на коронавирус 91 сотрудник компании Beeline (торговая марка Unitel) в Ташкенте помещен в карантинный комплекс в Юкоричирчикском районе Ташкентской области", — говорится в сообщении в Telegram-канале областной администрации.

Пресс-служба сотового оператора подтвердила данную информацию. "В целях обеспечения безопасности сотрудников и их родных компания последовала инструкциям министерства здравоохранения о размещении своих сотрудников на 14-дневный карантин", — говорится в сообщении компании для СМИ.

"Ситуация под контролем, и всё, что делается, делается во благо нашей команды, их близких. Мы постоянно находимся в контакте с ними и будем оказывать им всю необходимую поддержку", — заявил генеральный директор Unitel Сергей Афонин, которого цитирует пресс-служба. В сообщении не уточняется, есть ли среди сотрудников компании случаи инфицирования COVID-19.

Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина. С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны — "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса. С 11 мая такое же разграничение действует в городах и районах.

VEON Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине. Крупнейший акционер — LetterOne Михаила Фридмана (47,9%). Крупнейший актив холдинга — российский "Вымпелком".