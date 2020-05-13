МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26233 с погашением в июле 2035 года на 36,216 миллиарда рублей при спросе в 60,281 миллиарда, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 100,08% от номинала, доходность по цене отсечения — 6,18% годовых. Средневзвешенная цена составила 100,312% от номинала, средневзвешенная доходность — 6,16% годовых.

На предыдущем безлимитном аукционе в среду министерство разместило ОФЗ 26229 с погашением в ноябре 2025 года на 91,879 миллиарда рублей при спросе в 141,855 миллиарда.