МОСКВА, 13 мая /ПРАЙМ/. Вице-премьер Юрий Трутнев поручил министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики, министерству финансов, министерству труда и социальной защиты проработать запуск механизма льготирования страховых взносов до конца года, сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера.

Трутнев в среду, 13 мая, провел заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики в онлайн-формате. Как рассказал на заседании замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков, проект постановления механизма льготирования страховых взносов уже подготовлен министерством и обсужден с коллегами из Минфина и налоговой службы, также Крутиков предложил запустить этот механизм в 2020 году.

"Минвостокразвития России, Минфину России, Минтруду России поручено до конца года проработать запуск механизма льготирования страховых взносов. Это позволит снять административную нагрузку с резидентов. Получателем субсидии будет управляющая компания, которая будет платить за резидента часть взносов напрямую в налоговую. Конечная ставка для резидента составит 7,6%. При этом механизм будет распространяться только на недобычные проекты, малый и средний бизнес", — говорится в сообщении.

Также Юрий Трутнев поручил до конца мая арктическим регионам выбрать модель работы управляющей компании.

"Законопроект определяет три варианта ее работы. Первый вариант — корпорация может работать в территории напрямую через свой филиал. Второй — корпорация может учредить дочернюю структуру совместно с компанией, которую определит субъект РФ. Третий — часть функций управляющей компании может быть передана уже существующей в регионе организации – местному агентству или корпорации. В настоящее время модель определили пять регионов – Мурманская и Архангельская области, Республика Саха (Якутия), Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа", — сообщает пресс-служба вице-премьера.

Также Трутнев поручил Минфину России определить максимальный срок таможенного досмотра грузов в пунктах пропуска на территории Арктической зоны и представить в правительство РФ предложения не позднее 15 июня.

"Минфину России и ФТС России поручено до 15 июня выпустить ведомственные акты для того, чтобы резиденты смогли применять режим свободной таможенной зоны, предусмотренной законопроектом", — сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера.