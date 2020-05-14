МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит вопрос выделения МВД денег на приобретение средств индивидуальной защиты и антисептических средств для сотрудников органов внутренних дел, сообщает пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о выделении МВД России в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований в целях приобретения средств индивидуальной защиты и антисептических средств для сотрудников органов внутренних дел РФ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие проекта распоряжения обеспечит финансирование закупок средств индивидуальной защиты и антисептических средств и проведение мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавируса.