МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 9 974, до 252 245, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 9 974 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – в 84 регионах, в том числе 40,6% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 252 245 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 4 712, Подмосковье — 918, в Санкт-Петербурге — 460, в Нижегородской области — 238.

Также выявлены 102 заражения в Ивановской области, 98 — в Тульской области, 98 — в Дагестане.

За сутки в РФ выписанв 5 527 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 53 530 человек.

В России за сутки умерли 93 человека с COVID-19, за все время скончались 2 305, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.