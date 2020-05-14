МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Индекс самоизоляции в Москве в четверг вечером на уровне 2,8, это значит, что на улице много людей, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" в конце марта сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "на улицах много людей" до 5 — "все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 18.30 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 2,8, это означает, что на улице много людей, и лучше оставаться дома. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Электростали и Железнодорожном (3,2), самое низкое — в Котельниках и Ногинске (2,4).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом, на 18.30 мск значительная часть жителей находилась вне дома. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Красноярске (местное время 22.30) — 4,3, самое низкое – в Казани, где индекс на уровне 2,2.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.