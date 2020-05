(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

КОММЕРСАНТ

— Отец русской генократии — 14 мая президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное, как ни странно, развитию генетических технологий в России. На этом совещании Владимир Путин поручил курировать вопросы генной инженерии в стране ни много ни мало Игорю Сечину.

— Бизнес опасается заразных банкротств — Опубликованное в четверг исследование ЦСР продемонстрировало рост опасений бизнес-среды по поводу будущей несостоятельности компаний и их контрагентов. Предприниматели говорят о том, что неплатежеспособность бизнесов, связанных с ними цепочками поставок, угрожает вызвать эффект домино, в результате которого с рынка уйдет более половины всех малых и средних компаний, и призывают власти учесть это при реформе банкротного законодательства, сфокусировав ее на реабилитации пошатнувшихся предприятий.

— Просроченные долги ушли на каникулы — Вопреки ожиданиям, по итогам апреля доля просроченной задолженности по кредитам физических лиц значительно сократилась. Улучшение показателя произошло в условиях сложной экономической ситуации на фоне пандемии.

— Microsoft собрала антивирусный пакет — Американская Microsoft предлагает для борьбы с коронавирусом масштабно развернуть в России свои продукты и сервисы — в том числе в медицине, образовании, для прогнозной аналитики и кибербезопасности. Доступ ко многим из них для государства может быть бесплатным как минимум на полгода.

— Роспотребнадзор уходит от формальностей — Роспотребнадзор хотел бы с 2021 года полностью отказаться от плановых проверок бизнеса. Защита прав потребителей будет обеспечиваться внеплановыми проверками и через профилактику нарушений. Предприниматели поддерживают инициативу, но при этом опасаются роста числа контрольных мероприятий других видов.

— Долг перед репрессированными предложили считать федеральным — Юристы Института права и публичной политики подготовили собственную версию законопроекта о праве жертв политических репрессий на компенсацию за отнятое в СССР жилье. Ранее Конституционный суд (КС) потребовал от Минстроя создать такой закон, однако получившийся у чиновников документ был полностью раскритикован на стадии общественных обсуждений.

— На нефтяном рынке замечены признаки выздоровления — Мировой спрос на нефть во втором квартале этого года просядет не так сильно, как ожидалось, из-за более быстрого выхода стран из режима карантина, следует из майского прогноза Международного энергетического агентства (МЭА). По оценке его экспертов, реакция производителей нефти на падение цен оказалась более выраженной, чем это могло бы быть, что привело к сокращению поставок, в том числе и странами, не вошедшими в сделку ОПЕК+.

— МИД направил ноту NYT — Российские власти потребовали от газет The New York Times и The Financial Times опровергнуть размещенную ими "дезинформацию" о коронавирусе в России. Накануне оба издания сообщили, что официальные данные по числу жертв COVID-19 могут не соответствовать действительности, а российские власти, вероятно, не рассказывают всей правды.

— Коронавирус в Китае не додушили — После введения новых ограничительных мер в китайском городе Ухане, где были зафиксированы новые случаи заражения COVID-19, власти КНР возобновили режим самоизоляции в Цзилине — втором по величине городе одноименной провинции на северо-востоке страны. Было также приостановлено транспортное сообщение с городом.

— Больше двух не обвиняться — "Ъ" стало известно о скандале, связанном с уголовным делом о махинациях в инвестиционной компании "Анкор Инвест", основателем которой является Герман Лиллевяли. Защитники его предполагаемых сообщников отказались участвовать в следственных действиях, проводимых московской полицией, пока та не представит им гарантии точного исполнения всех предписаний, связанных с пандемией коронавируса.

— Открытия не за горами — Сразу несколько исследовательских организаций опубликовали результаты исследования действий региональных властей во время эпидемии коронавируса. Фонд "Петербургская политика" оценил темпы снятия карантинных ограничений в регионах, "Центр политической конъюнктуры" оценил упоминаемость губернаторов в соцсетях в связи с эпидемией, а "Агентство стратегических коммуникаций" оценило имиджевые потери глав субъектов.

— Верфи сплавляют долги — Как стало известно "Ъ", правительство утвердило программу финансового оздоровления Объединенной судостроительной корпорации, общий объем проблемных долгов которой составлял 68 млрд руб. По данным "Ъ", корпорации будет выделено из бюджета 30 млрд руб., а кредиты еще на 38 млрд руб. будут реструктурированы.

— Закладные призывают на службу — Банки просят ЦБ вновь запустить программу рефинансирования под залог закладных по военной ипотеке. Через этот механизм они могут получить дополнительные несколько десятков миллиардов рублей. По мнению экспертов, ряд банков на фоне кризиса рискуют столкнуться с дефицитом ликвидности, и им может не хватить стандартных видов залога.

— "Дочки-сыночки" сыграли в оптимизацию — У второго продавца детских товаров в России ГК "Дочки-сыночки" возникли проблемы. В отношении двух структур группы может начаться процедура банкротства, а всего с начала года контрагенты предъявили компаниям исков более чем на 200 млн руб. В ГК "Дочки-сыночки" уверяют, что банкротство необходимо для снижения издержек.

— Резервы очищают от доходности — Впервые с 2015 года доходность, показанная негосударственными пенсионными фондами (НПФ) по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), превзошла доходность по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО).

— Ритейлеры выходят на аренду — Две трети ритейлеров рассчитывают, что владельцы торгцентров отменят полностью установленные до кризиса базовые ставки аренды. Сети рассчитывают, что вместо фиксированных платежей они смогут перейти на оплату из расчета от определенного процента от товарооборота.

— СИБУР резко сокращает инвестиции — Крупнейшая нефтехимическая компания России СИБУР собирается резко сократить капитальные вложения на фоне влияния коронавируса — они могут упасть до 75 млрд руб. против 150 млрд руб. в прошлом году. Этот план не затронет крупнейший проект — Амурский ГХК, инвестрешение по которому, впрочем, пока не принято.

— Rambler возьмет денег с читателей — Rambler Group запустила платную подписку на свои информационные ресурсы. Она позволит читать без рекламы Lenta.ru, "Афишу", "Чемпионат.com" и др. При растущей аудитории бесплатных блокировщиков рекламы привлечь пользователей в подписку будет сложно, но медиа, особенно в кризис, приходится искать новые источники дохода, рассуждают эксперты.

— Маргарин пойдет под монолит — Основанный в 1930 году Московский маргариновый завод в центре Москвы, некогда принадлежавший Unilever, ждет редевелопмент. Его территорию в 1,8 га за 600 млн руб. купила у банкротящейся компании "Мономах" группа "Русский монолит".

— Импортозамещение ставят на сервер — Подконтрольный МТС системный интегратор NVision Group стал партнером американской Hewlett Packard Enterprise (HPE) и китайской Inspur по локализации в России производства серверов и систем хранения данных (СХД). Оборудование планируется поставлять клиентам МТС и ее материнской АФК "Система", а также экспортировать в страны СНГ.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Поступаем правильно — Глава Минпросвещения Сергей Кравцов успокоил родителей школьников по поводу того, сколько предметов ЕГЭ нужно будет сдавать для поступления в вуз. Ребята смогут сдать все предметы, которые они выбрали, отметил министр.

— Не один в поле — Учитывая ухудшение рыночной конъюнктуры и эпидемиологическую ситуацию, Минсельхоз на 20% увеличил объем субсидий на льготное краткосрочное кредитование отрасли. Заявки на кредиты сейчас рассматриваются за два-три дня, отмечают сельхозпроизводители.

— Сделали решающий штат — Правительство изменило правила выплат субсидий МСП из наиболее пострадавших от эпидемии отраслей. Теперь число получателей субсидий может увеличиться еще на 300 тысяч ИП и юрлиц. Об этом заявил глава ФНС Даниил Егоров

— Танцы с дистанцией — Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе школ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. О том, как регионы смогут применять эти меры и как долго они будут действовать, "РГ" рассказал советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

— Попадут под стоп-сигнал — Граждане, отсидевшие срок за тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с насилием, не смогут работать в общественном транспорте. Соответствующие поправки предлагается внести в Трудовой кодекс и ряд других законов.

— Меловой период — Во Франции в одном из детских садов детей изолировали друг от друга на улице, поместив каждого в очерченный мелом квадрат размером два на два метра. Снимок происходящего попал в соцсети и вызвал скандал

— Губернаторы выставили посты — Интернет-посты региональных властей сегодня не менее популярны, чем творения блогеров. Как COVID-19 повлиял на действия местных представителей власти, на их общение с людьми и решение оперативных проблем, разбирались корреспонденты "РГ".

— Гены против вируса — Владимир Путин рассчитывает, что регистрация вакцины от коронавируса будет завершена в сентябре. Об этом президент РФ заявил на совещании по развитию генетических технологий и поблагодарил генетиков за вклад в борьбу с коронавирусом.

— Право на рекорд — Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России открывает новую магистерскую программу — спортивное право. Она станет центральной в стране по подготовке спортивных юристов.

— Минимум на жизнь — Депутаты внесли в Госдуму пакет законопроектов, обязывающих кредиторов оставлять должникам на жизнь как минимум МРОТ. На сегодняшний день речь идет о сумме не менее 12 130 рублей.

— Служебный вопрос — На горячую линию Генштаба уже поступило более четырех тысяч звонков, ни один из них не остался без внимания. Также для консультаций по призыву активно используются возможности интернет-портала Минобороны РФ.

— Цены застыли — Прошедшая неделя с 7 по 12 мая отмечена нулевой инфляцией, зафиксировал Росстат. В среднем цены на товары и продукты не изменились, в отдельных категориях отмечены незначительные колебания.

— Платеж пошел — Кабмин рассмотрел вопросы финансирования отдельных механизмов помощи гражданам и экономике. Средства, в частности, необходимы на реализацию новой льготной кредитной программы поддержки бизнеса и социально ориентированных НКО.

— Хакеры теснят бандитов — МВД России опубликовало статистику преступлений за четыре прошедших месяца. Основные показатели уровня преступности в стране примерно соответствуют прошлогодним. В режиме самоизоляции роста уличных преступлений не произошло.

— Цена диплома — Глава Минобрнауки Валерий Фальков рекомендовал ректорам российских вузов не повышать стоимость обучения на платных отделениях на 2020/2021 учебный год. Это позволит защитить интересы всех сторон, подчеркнул министр.

— Ненормальный достаток — По прогнозу экспертов из НИУ ВШЭ, во втором квартале 2020 года доходы населения России упадут на 20 процентов, а за год — на 12. Господдержка смягчит падение лишь на 2,2 процентных пункта. Прогноз сделан на основе сообщений, поступающих из компаний.

— Фотография докажет — Конституционный суд РФ подтвердил полномочия региональных административных комиссий наказывать граждан за нарушение благоустройства. Нормы КоАП, регулирующие эти процедуры, признаны соответствующими Основному Закону.

— Прокатит без долгов — По подсчетам экспертов, почти половина автомобилей в России куплена в кредит, а значит, скорее всего находится в залоге. Вступил в силу закон, упрощающий проверку движимого имущества на возможные долги. Теперь это можно сделать на портале госуслуг.

— Решетки лечению не помеха — Российским заключенным разрешили иметь при себе необходимые медицинские документы. Речь идет о медицинских книжках, историях болезни, результатах анализов и различных врачебных выписках.

— Все-таки сменили машиниста — Один из самых успешных российских футбольных тренеров Юрий Семин перестал быть наставником "Локомотива". В четверг московский клуб на своем официальном сайте объявил, что контракт со специалистом продлен не будет.

— Бросает в жару — Летняя погода обещает проявить изменчивый характер. Будет и жара, и череда похолоданий, ливни с сильным ветром и волны тепла. Об этом на онлайн-конференции рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Вынесут сор из избы — Не менее 25 заводов энергетической утилизации твердых коммунальных отходов будет построено в ближайшие годы в России. Конкретные площадки размещения заводов должно определить правительство, исходя из потребностей регионов.

— Не забывать о стратегии — В периоды эпидемиологических кризисов в обществе возрастает интерес к системе здравоохранения и ее институтам. В таких условиях чиновники и политики порой стремятся "найти крайнего" за сбои, возникающие в здравоохранении из-за экстренности ситуации.

— Ход в пользу медиков — Российские гроссмейстеры Владимир Крамник, Петр Свидлер, Александр Грищук, Евгений Томашевский приняли участие в благотворительном турнире. Вырученные средства пойдут на помощь больницам, которые принимают пациентов с коронавирусом.

— Пицца по протоколу — В понедельник на Апеннинах откроют рестораны, пиццерии и бары. По новым санитарным протоколам необходимо гарантировать расстояние в 4 метра между столиками. 8 из 10 итальянцев заявили о готовности вернуться в бары и рестораны, если им гарантируют безопасность.

— Капли для колоска — Совет национальной безопасности и обороны Украины озаботился дефицитом пресной воды на Украине, который связан с изменением климата. Хотя проблему СНБО считает потенциальной, в аграрных областях юга страны о ней говорят как об уже происходящем бедствии.

— Ни работы, ни полиса — В самый разгар пандемии коронавируса около 27 миллионов американцев лишились медицинской страховки. По данным исследования Kaiser Foundation, это связано с волной увольнений, вызванной экономическим шоком от удара COVID-19.

— Роботы не болеют — В Южной Корее сегодня активно обсуждают, как жить после COVID-19, поскольку страна уже начала вступать в "посткоронавирусную эпоху". Доминирует точка зрения, что основы останутся прежними, но многие детали жизни и работы неизбежно изменятся.

— Портрет врага — Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам размещения фотографий Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера в ходе виртуального шествия "Бессмертный полк онлайн". Об этом сообщила представитель СК Светлана Петренко.

— Билеты обналичат — Еврокомиссия обязала авиакомпании возвращать деньги за авиабилеты, которыми не удалось воспользоваться из-за пандемии. Таким образом, Брюссель отверг инициативу по введению программы ваучеров.

— Думать позвоночником — Всемирно известный нейрохирург и ученый Николай Коновалов дал интервью "РГ". В нем он, в частности, рассказал, что влияет на наш позвоночник и способен ли коронавирус проникнуть в него.

— Когда все свои — Биофизики из Московского физико-технического института (МФТИ) и Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского определили оптимальный возраст репрограммированных стволовых клеток, который подходит для восстановления ткани сердца. Это примерно с 15-го по 28-й день созревания.

— Остановили Коха — В Карелию поступил новый мобильный флюорографический цифровой комплекс. Его установили в Республиканском противотуберкулезном диспансере.

— А мимика пока ждет — Команда отохирургов Клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета провела уникальную операцию по удалению редкого новообразования правой височной кости. Особая сложность заключалась в том, что был риск большой потери крови.

— Режим занятости — В Пензенской области сотрудники центров занятости населения весь май будут трудиться без выходных. Даже День Победы они провели в своих кабинетах за рабочим столом. Служба столкнулась с рекордным валом обращений за получением статуса безработного.

— Хорошо иметь дачу в деревне — В РФ разрабатывается механизм, который позволит СНТ получать статус населенного пункта. Дачники хотят иметь необходимую инфраструктуру: магазины, школы, поликлиники, рассказал "РГ" председатель Союза садоводов России, депутат Госдумы Олег Валенчук.

— Небо открывается — Уже с 15 мая костромское авиапредприятие выполнит первые авиарейсы в Северную столицу. "Они будут проводиться по установленному расписанию", — сообщило руководство костромского аэропорта.

— Пять секунд на обработку — Первые кабины для противовирусной обработки посетителей и сотрудников уже появились в томской администрации, в больницах и на местной птицефабрике. "Они установлены на оба входа в здание администрации региона. Через них в обязательном порядке проходят все работающие в здании и его посетители", — рассказал "РГ" представитель администрации Томской области Алексей Севостьянов.

ИЗВЕСТИЯ

ИЗВЕСТИЯ

— Зов генов: в России появится единая сеть биоресурсных центров — Развитие генетических технологий играет важнейшую роль для страны. В частности, Россия должна обладать целой линейкой разработок, позволяющих лечить тяжелые заболевания и увеличивать продолжительность жизни человека, а также улучшать состояние окружающей среды.

— Потянули к земле: в регионах людям предлагают воспользоваться участками под огороды — На фоне кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, власти на региональном и муниципальном уровнях начали предлагать гражданам бесплатно использовать земли сельхозназначения под собственные огороды. С такими предложениями уже выступили в Костромской области, Татарстане и Тверской области.

— Пусто бывает: число вакансий в медучреждениях выросло вдвое — Число вакансий врачей в бюджетных медучреждениях к маю выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показал опрос hh.ru. Это связано с увеличившейся нагрузкой в период эпидемии коронавируса и опасностью инфицирования на рабочем месте, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Труднее всего приходится тем, кто находится на "первой линии фронта" — например, работникам скорой помощи.

— Дома — не лучше: Ростуризм попросил регионы поддержать отрасль — Ростуризм направил главам регионов письма с просьбой выделить дополнительное финансирование на туристическую отрасль и предоставить ей льготы (есть в распоряжении "Известий"). Как говорится в обращении, падение оборота в этой сфере достигло 95–100%, а объем недополученных доходов с начала года, включая внутренний и въездной поток путешественников, превысил 1,5 трлн руб. На восстановление отрасли понадобится пять–семь лет.

— Дальним дали: банки готовятся оформлять ипотеку онлайн — Как минимум еще четыре крупных банка до конца этого года внедрят услугу по выдаче ипотечных кредитов дистанционно, сообщили "Известиям" их представители. Сейчас удаленно ссуду на жилье предоставляют только три финансовые организации. Но поскольку президент Владимир Путин дал соответствующее поручение правительству и ЦБ, этот сервис станет более массовым.

— Упал и не отжался: телеком потерял более трети платежей из-за кризиса — Из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса, российский телеком теряет более трети средств: в апреле Центробанк зафиксировал снижение денежных поступлений в адрес этих компаний на 30–45% — по сравнению с докарантинным периодом. Операторы связывают это с закрытием бизнесов и ухудшением платежеспособности клиентов.

— Один за цех: бизнес просит ослабить карантин на ключевых производствах — Бизнес попросил смягчить ограничительные меры на системообразующих предприятиях. Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин обратился к и.о. премьер-министра Андрею Белоусову с предложением не останавливать производство даже при массовом заражении коронавирусом на предприятии при условии отсутствия у персонала симптомов.

— Прикосновенный запас: прирост сбережений россиян в 2019-м упал почти на 14% — В прошлом году прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. Такие данные содержатся в годовом отчете Банка России. Существенно изменилась и структура денежных запасов граждан. Если в 2018-м люди хранили новые накопления примерно в равных пропорциях на банковских вкладах (54%) и в наличной форме (46%), то в прошлом году они практически отказались от сбережений в живых деньгах. В 2020-м ситуация переломилась: эксперты наблюдают отток средств со счетов граждан.

— Гонка возражений: участники СВПД выступили за снятие эмбарго с Ирана — Германия и Франция поддерживают снятие оружейного эмбарго с Ирана в октябре, но с большой осторожностью. Об этом "Известиям" заявили в МИД ФРГ и французском дипведомстве. Там напомнили, что запрет на поставки деталей ракет и технологий в Иран продолжит действие до 2023 года. Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил: Вашингтон по-прежнему считается участником сделки — это нужно Штатам для того, чтобы принять участие в голосовании по снятию оружейного эмбарго с исламской республики.

— Маска, я тебя не знаю: как в США борются с дефицитом средств защиты — Одной из острейших проблем для США, мирового лидера по числу заразившихся коронавирусом и умерших от инфекции, стало обеспечение врачей и госслужащих средствами индивидуальной защиты. Нехватка респираторов и специальных костюмов, похоже, толкает федеральные власти на заключение контрактов с теми фирмами, которые в обычной жизни вряд ли стали бы контрагентами государственных структур.

— Подловить мину: подводные роботы-охотники прошли первую проверку — Военные моряки впервые протестировали уникальных роботов-охотников. В Средиземном море прошли масштабные учения по преодолению минных заграждений противника. Новейшие корабли — патрульный "Дмитрий Рогачев" и тральщик "Иван Антонов" — с помощью подводных беспилотных систем "Диамант" и "Александрит-ИСПУМ" нашли взрывоопасные боеприпасы, которые были "уничтожены" артиллерийским огнем.

— Снова при параде: авиационную часть празднования Дня Победы повторят — В этом году решено повторить воздушную часть парада Победы. Одновременно пройдут и его наземная составляющая, и шествие "Бессмертного полка", которые не состоялись 9 мая. Дата проведения пока не определена, как и количество городов, которые задействуют в мероприятии.

— Окончательный анализ: что даст массовая проверка антител к SARS-CoV-2 — В Москве стартует беспрецедентная программа исследования коллективного иммунитета с помощью тестов на антитела к SARS-CoV-2. Для этого в 30 клиниках столицы открываются по два процедурных кабинета. Пройти проверку уже с конца этой недели смогут и жители всей страны.

— SOS-CoV-2: врачи заявили о риске суицида среди госпитализированных — Медики из Токио опубликовали отрытое письмо, в котором призвали как можно тщательнее отслеживать психологическое состояние госпитализированных с COVID-19. Они предупредили, что в предыдущие вспышки коронавирусной инфекции SARS и MERS фиксировались случаи самоубийств среди пациентов. По мнению врачей, такая угроза сохраняется и при нынешней пандемии.