МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Россия направила жалобу на решение суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба министерства юстиции РФ.

Апелляционный суд Гааги в феврале обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, Минюст РФ заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов. Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, в апреле 2016 года, это решение отменял Окружной суд Гааги. Как пояснили РИА Новости в министерстве, сумма увеличилась до $57 млрд в связи с начислением пени.

"Российская Федерация подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения Апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей НК "ЮКОС", обязывающего Россию выплатить 57 млрд долларов США в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба", — говорится в сообщении.

В частности, в министерстве пояснили, что апелляционный суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования.

"Контроль над активами компании был получен экс-акционерами ЮКОСа с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечающих за ее приватизацию. Более того, офшорные "компании-пустышки", контролируемые российскими гражданами, фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику", — уточняется в сообщении.

Отмечается, что при управлении ЮКОСом бывшими владельцами были допущены систематическое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денежных средств и прочие противоправные действия.

"Поэтому истцы, имея "грязные руки", не могут быть признаны добросовестными инвесторами в смысле Договора к Энергетической Хартии, на который они ссылаются. Помимо этого, представлены доказательства подкупа российскими олигархами основного свидетеля по делу", — пояснили в министерстве.

Минюст также поясняет, что в ходе арбитражного разбирательства компании-истцы ввели арбитров в заблуждение относительно конечных бенефициаров трех подставных компаний, подавших иски против РФ.

"Истцами на самом деле фактически являлись российские олигархи – бенефициары НК "ЮКОС". В суд были представлены неопровержимые доказательства связи российских граждан с истцами. Поэтому истцы не могут быть признаны иностранными инвесторами", — утверждают в Минюсте.

Также уточняется, что суд проигнорировал отсутствие недвусмысленного согласия РФ на арбитражное разбирательство по иску экс-акционеров ЮКОСа.

"Решение Апелляционного суда Гааги не соответствует позиции Европейского суда по правам человека. Последний в своих решениях неоднократно отвергал обвинения в адрес РФ в "политической мотивации" и "репрессивном характере" налоговых мер, принятых в отношении ЮКОСа. ЕСПЧ подтвердил, что российские налоговые органы действовали законным образом при доначислении налогов в отношении этой компании. Апелляционный суд Гааги не учел доказанного в ходе названных разбирательств массового ухода ЮКОСа от налогов и практически полностью проигнорировал многочисленные доказательства использования ЮКОСом "фирм-однодневок" в регионах с льготным налогообложением, подтвержденные указанными решениями ЕСПЧ", — заявили в Минюсте РФ.