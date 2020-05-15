МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Более 250 тысяч россиян было вывезено из-за рубежа на родину с начала пандемии коронавируса, заявки на возвращение подали еще 30 тысяч сограждан, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы вывезли уже за весь период, когда эта кампания в связи с пандемией началась, более 250 тысяч. Ещё, по нашим оценкам, около 30 тысяч, чуть меньше, хотели бы вернуться в Российскую Федерацию", — сказал Лавров в интервью РБК.

При этом, по его словам, на портале госуслуг зарегистрировано в два раза больше людей. "Но проверка, которой мы постоянно занимаемся вместе с МВД и Минкомсвязи, показывает, что значительная часть из тех, кто зарегистрировался на этом портале, не собираются возвращаться в Россию. Есть люди, которые живут постоянно за границей, но решили воспользоваться этой ситуацией, зарегистрироваться, а там посмотреть", — пояснил министр. "Тех, кто реально, конкретно хотел бы вернуться, мы определяем их число примерно в 30 тысяч человек", — сказал он.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.