АШХАБАД, 15 мая /ПРАЙМ/. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в пятницу поручил правительству в качестве временной меры из-за ситуации в мировой экономике пересмотреть действующий порядок валютных операций, сообщает туркменское телевидение.

"В настоящее время следует перечислять в страховой фонд государства не 50% а 100 % валютных средств, поступающих на счета осуществляющих экспорт предприятий, учреждений, а также частных фирм", — сказал глава государства вице-премьеру по экономике Гадыргельды Мушшикову и председателю туркменского ЦБ Мердану Аннадурдыеву.

Также туркменский лидер подчеркнул, что "компенсировать эти средства нужно в национальной валюте".

Президент помимо этого поручил создать комиссию по закупкам необходимых товаров, лекарственных препаратов, строительного оборудования и так далее. По словам Бердымухамедова, основной задачей комиссии будет рассмотрение вопроса о конвертации манатов в валюту для предприятий и организаций, которые будут заниматься этими закупками.

На организацию этой работы глава государства дал вице-премьеру три дня.