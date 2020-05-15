МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам вести мониторинг федеральной доплаты медикам, работающим с новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ обеспечить:… мониторинг осуществления федеральной доплаты к заработной плате за особые условия труда работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также координацию деятельности субъектов Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в перечне поручений.

Кроме того, согласно перечню поручений, должен вестись также мониторинг проведения страховых выплат, которые предусмотрены указом "О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медработников" и должны производиться с первых дней распространения COVID-19 в РФ.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 20 мая, далее — еженедельно. Ответственные за исполнение поручения — премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.