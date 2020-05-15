КИЕВ, 15 мая /ПРАЙМ/. Коллегия государственной таможенной службы Украины решила уволить руководителей половины таможен страны, об этом сообщила пресс-служба кабинета министров Украины.

Ранее кабинет министров Украины на внеочередном заседании уволил Максима Нефедова с должности главы таможенной службы. Временно исполняющим обязанности главы ведомства был назначен Игорь Муратов.

"Сегодня на заседании коллегии государственной таможенной службы при участии министра финансов Сергея Марченко и исполняющего обязанности председателя Гостаможслужбы Игоря Муратова было принято решение о прекращении выполнения обязанностей руководителями ряда таможен", — сказано в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что своих должностей лишатся руководители Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской и Буковинской таможен. Также вручили предупреждение о предстоящем увольнении руководителю Одесской таможни.

"У меня есть ежедневные показатели деятельности всех таможен, я получаю информацию и с Гостаможслужбы, и с бизнес-среды о сохранении коррупционных схем и неправомерных действий на таможне. Это недопустимо… Сегодняшняя коллегия уже не о планах или задачах, а о реальных результатах. Поэтому по результатам этой коллегии 50% руководителей таможен будут уволены", — заявил министр финансов Марченко.