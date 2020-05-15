САРАТОВ, 15 мая /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Завод "СЭПО-ЗЭМ", который заявлял о приостановке выпуска холодильников "Саратов" и уведомил власти о сокращении свыше 900 работников, сократил около 200 сотрудников, сохранив остальной штат, сообщил зампред правительства — министр труда и социальной защиты региона Сергей Наумов.

О консервации производства холодильников "Саратов" на год из-за его нерентабельности по причине высокого уровня конкуренции на рынке стало известно в феврале. Завод уведомил службу занятости о сокращении с мая 942 работников. По данным минпромэнерго области, объем производства холодильников "Саратов" в последние годы сократился с 200 тысяч до менее чем 100 тысяч в год при мощности производственной линии в 600 тысяч. Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин в марте посетил по просьбе профсоюза завод и призвал его руководство сохранить коллектив.

"Мы получили официальное письмо от руководства этого производственного объединения, что вот та цифра, которую они подавали — там примерно 900 человек — на сегодняшний день остаются на предприятии 700 с небольшим человек, и только около 200, к сожалению, будут к нам обращаться и обратились уже за пособием по безработице", — сказал Наумов в пятницу на заседании координационного совета по противодействию COVID-19.

Губернатор Валерий Радаев поручил подчиненным следить за ситуацией на предприятии. "Все надо делать для того, чтобы это предприятие заработало… Просьба проводить с работодателем ежедневную работу на результат", — сказал он.

В аккаунте сторонников спикера Госдумы в Instagram уточняется, что гендиректор "СЭПО" Евгений Резник сообщил руководителю общественной приемной Володина в Саратове Татьяне Ерохиной, что такого сокращения сотрудников производства холодильников, как планировалось ранее, не будет, а по окончании режима самоизоляции состоится перезапуск, и производство будет возобновлено, так как завод "выходит на договоренности с инвесторами".

Холодильники "Саратов" выпускались с 1952 года.