МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 9 200, до 272 043, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 9 200 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – в 83 регионах, в том числе 44,8% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 272 043 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 3 505, Подмосковье — 937, в Санкт-Петербурге — 525, в Нижегородской области — 229.

Также выявлены 112 случаев в Ростовской области, в Саратовской области — 107, в Свердловской области — 105.

За сутки в РФ выписаны 4 940 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 63 166 человек.

В России за сутки умерли 119 человек с COVID-19, за все время скончались 2 537, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.