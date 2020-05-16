МОСКВА, 16 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ обсудило итоги прохождения предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и энергетики осенне-зимнего периода (ОЗП) 2019-2020 годов, а также задачи по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 годов, сообщается на сайте кабинета министров.

"По состоянию на 8 мая отопительный период завершился в большинстве муниципальных образований на территории 43 субъектов РФ", — говорится в сообщении.

В течение отопительного периода Минстрой России в ежедневном режиме осуществляет сбор сведений о технологических нарушениях, возникших на объектах коммунальной инфраструктуры. Как сообщает кабмин, количество аварий и инцидентов на объектах и сетях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в течение отопительного периода 2019-2020 годов сократилось на 8,02% по сравнению с отопительным периодом 2018-2019 годов.

"Принять к сведению доклады министра энергетики Российской Федерации Александра Новака и заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максима Егорова по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Также кабмин рекомендовал органам исполнительной власти субъектов РФ обеспечить контроль за исполнением мероприятий по подготовке к ОЗП 2020-2021 годов.

Кроме того, субъектам электроэнергетики и ЖКХ рекомендовано обеспечить выполнение мероприятий по подготовке организаций к работе в ОЗП 2020-2021 годов, включая выполнение ремонтных и инвестиционных программ, накопление нормативных запасов топлива, а также организацию надежного обеспечения топливом.

Минэнерго России и Ростехнадзору поручено провести оценку готовности субъектов электроэнергетики к работе в ОЗП 2020-2021 годов. О результатах доложить в правительство РФ до 20 ноября с представлением промежуточного доклада до 20 августа.

Также Минстрою России, Минэнерго России и Ростехнадзору с участием органов местного самоуправления поручено оценить готовность муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в отопительный период 2020-2021 годов. О результатах доложить в правительство РФ до 20 октября с представлением промежуточного доклада до 5 августа.

Минэнерго России и Минстрою России поручено осуществить мониторинг накопления субъектами электроэнергетики и организациями ЖКХ запасов топлива в соответствии с утвержденными нормативами. О результатах необходимо до 20 октября доложить в правительство РФ.