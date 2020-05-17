С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая /ПРАЙМ/. Власти Ленинградской области из-за нарушений санитарных норм с воскресенья приостановили работу крупных торговых центров, которая была разрешена с 12 мая в рамках смягчения мер по коронавирусу, следует из постановления правительства региона.

Как сообщали власти Ленобласти, работа предприятий торговли разрешена в регионе с 12 мая. При этом условия их работы и санитарно-эпидемические требования определены в зависимости от уровня распространения коронавирусной инфекции в различных районах. Согласно соответствующему постановлению правительства, работа торговых центров разрешалась при условии обязательного использования масок покупателями.

В субботу вечером на официальном портале областной администрации опубликовано постановление, ужесточающее эти требования с 17 мая. Согласно документу, в неблагополучных по COVID-19 районах могут работать только те торговые центры, площадь которых не превышает 25 тысяч квадратных метров.

"В соответствии с предписанием Роспотребнадзора в "красной" и "жёлтой" зонах Ленобласти работа торговых центров площадью больше 25 тысяч квадратных метров остановлена. Причина — невозможность обеспечить соблюдение масочного режима и другие требования для безопасности персонала и покупателей", — сообщает пресс-служба областного правительства.

Как следует из информации на официальной странице губернатора Ленобласти Александра Дрозденко в Instagram, с воскресенья будут закрыты, в частности, торговые центры "Мега Парнас" и "Мега Дыбенко", граничащие с Петербургом. Эти ТЦ, открывшиеся 15 мая, успели проработать менее двух дней, поскольку в воскресенье днем, по сообщениям их администрации, оттуда были эвакуированы посетители из-за "сообщения о возможной угрозе". После этого пользователи стали интересоваться судьбой "Меги" через аккаунты губернатора региона в соцсетях.

"Ситуация связана с тем, что я под свою ответственность разрешил в красной зоне (неблагополучной по COVID – ред.) работать ТЦ, при строгом соблюдении правил Роспотребнадзора. Проверка сегодня показала, (что) они нарушаются. У меня было два выхода — или закрыть часть ТЦ, или полностью вернуть режим самоизоляции. Я выбрал решение о приостановке деятельности ряда ТЦ", — написал Дрозденко в Instagram в ответ.

Как уточнил губернатор, пока речь идет о приостановке деятельности крупных торговых центров на две недели. Он добавил, что, в частности, сотрудники "Меги" оказались "заложниками нарушений со стороны покупателей".