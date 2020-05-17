СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая /ПРАЙМ/. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что правительство региона выплатит по 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 16 лет.

Ранее правительство Крыма сообщало о планах выплат единоразовой помощи в размере 10 тысяч рублей детям от 16 до 18 лет, которые продолжают обучение в школе или колледже (профтехучилище).

"Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 16 до 18 лет из бюджета Республики Крым будут осуществляться на детей, которым на 1 июля 2020 года не исполнилось 18 лет, вне зависимости от того, где учатся молодые люди, – в школах, учреждениях среднего профессионального образования или на первых курсах вузов", — написал Аксенов во "ВКонтакте".

Он поручил министерству труда и социальной защиты и министерству внутренней политики, информации и связи республики разработать упрощенный порядок подачи заявлений на указанные выплаты в электронном виде через сайт "Госуслуги". Аксенов сообщил, что подробные разъяснения будут опубликованы на портале правительства региона до 22 мая, а сами выплаты будут производиться во второй половине июня.