МОСКВА, 18 мая /ПРАЙМ/, Светлана Задёра. Говорить об отмене Восточного экономического форума в 2020 году еще рано, заявил в интервью РИА Новости глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

"Рано об этом говорить: все будет зависеть от того, как будут развиваться события. Для нас главное – это здоровье и жизнь людей", — ответил министр на вопрос о возможной отмене или переносе ВЭФ.

ВЭФ-2020 планируется на 2–5 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.