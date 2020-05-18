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КОММЕРСАНТ

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— Бюджет переходит на минус — Апрельский обвал налоговых доходов формально не сказался на результатах исполнения федерального бюджета за четыре месяца этого года.

— Две растущие разницы — Малый бизнес уже хорошо осведомлен о мерах господдержки и в целом оценивает их выше среднего, следует из опроса компаний для расчетов индекса RSBI.

— Выборы ждут явки на бульвары — Центризбирком получает возможность проводить досрочное голосование вне помещений для голосования — это следует из поправок к законам об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ и о выборах депутатов Госдумы.

— Операция "Чистые трубы" — Вероятность того, что правительству к 2024 году удастся выполнить поручение Владимира Путина о снижении загрязнения воздуха в 12 самых неблагополучных городах, стремится к нулю.

— Израиль получил правительство компромисса — Полтора года, три избирательные кампании и несколько недель дележа министерских портфелей понадобилось израильским политикам для формирования самого большого правительства в истории страны.

— Аппараты ИВЛ не выдержали проверки временем — "Ъ" стали известны подробности расследования, связанного с попыткой продать в условиях пандемии коронавируса несколько сотен устаревших аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Фаза-5НР" выпуска конца 1990-х годов.

— Эпидемия местного значения — Война слов вокруг пандемии коронавируса продолжается: президент США Дональд Трамп утверждает, что на его страну совершено "нападение", и грозит полным разрывом отношений с Китаем, а близкий к Компартии КНР таблоид напоминает, что страна обладает мощным ядерным потенциалом, и призывает его наращивать.

— "Нельзя поспешить и повлечь повторный рост заболеваемости" — Сейчас Московская область находится на втором месте в России по выявлению коронавирусной инфекции и смертельным случаям из-за COVID-19.

— Онлайн-образование берут на бюджет — Минкомсвязь предлагает выделять субсидии до 300 млн руб. образовательным онлайн-сервисам.

— Цену нового урожая смыло дождем — Опубликованный прогноз рекордных запасов пшеницы в мире и прошедшие на юге России сильные дожди привели к снижению стоимости российского зерна нового урожая.

— Ленинградская АЭС уходит на больничный — Как выяснил "Ъ", из-за пандемии "Росатом" может задержать запуск второго энергоблока Ленинградской АЭС-2 на два месяца.

— Государство отложили на старость — В первом квартале 2020 года граждане подали почти 23 тыс. заявлений на перевод пенсионных накоплений от одного страховщика к другому, подавляющее большинство приходится на возврат денег в ПФР.

— У кредитов не выдался апрель — Выдачи кредитов наличными в апреле сократились более чем в два раза по сравнению с мартом как по объему, так и по числу ссуд.

— Тарифы на прокачку снижают вверх — "Транснефть", тарифы которой "Роснефть" требует снизить до уровня 2008 года, подготовила контраргументы.

— Металлургам не обломилось — Как выяснил "Ъ", в правительстве обсуждаются меры поддержки металлургической отрасли, которая столкнулась с целым рядом проблем, от снижения спроса до риска дефицита сырья.

— Нарушителей самовыложили в сеть — Паспортные данные оштрафованных за нарушение самоизоляции в Москве оказались доступны на сайтах для оплаты штрафов по номеру начисления, который можно подобрать перебором с помощью простого софта.

— Набережная пересохшего турпотока — Пандемия COVID-19 оставила без средств к существованию владельцев магазинов, рассчитанных на туристические группы из Китая.

— Платежи дошли до правительства — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к правительству с просьбой поддержать платежную индустрию в период кризиса.

— "Цифровая экономика" стала экономной — Аналитический центр (АЦ) при правительстве предлагает из-за пандемии пересмотреть сроки исполнения ряда проектов нацпрограммы "Цифровая экономика", а из проекта "Информационная безопасность" исключить мероприятия, предусматривавшие господдержку в размере 1,6 млрд рублей.

— Алкоголю урезают жилплощадь — После вступления в силу федерального запрета на торговлю алкоголем для заведений общепита в жилых домах с залом обслуживания менее 20 кв. м свои меры начали предлагать регионы.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Армия России: наступление на вирус — Президент Владимир Путин по видеоконференции принял участие в открытии 16 медицинских центров для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

— Конфликт поколений — Пандемия, с одной стороны, показала ограниченность возможностей мобильных сетей 4G, с другой — замедлила развертывание сетей следующего поколения, поскольку оно требует огромных инвестиций.

— Ссылки не столь удаленные — После введения новых выплат для семей с детьми в интернете появилось множество клонов портала госуслуг и различных госорганизаций.

— Ставки на осень — Как банковская система будет оправляться от пандемии коронавируса и что ждать от рубля, спрогнозировал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции в видеоформате.

— Лекция в рассрочку — Минобрнауки рекомендовало вузам предоставить студентам платных отделений максимальные рассрочки на оплату обучения.

— "Послушайте меня внимательно…" — В связи с пандемией в России была запущена масштабная антивирусная программа — пакет мер по поддержке граждан и бизнеса.

— Получить деньги — сполна и вовремя — Министерствам и ведомствам поручено следить за своевременностью и полнотой социальных выплат, особенно тех, что направлены на поддержку населения.

— Земля прописью — Госдума начала сбор отзывов на законопроект, разрешающий заказывать комплексные кадастровые работы садовым товариществам, гаражным кооперативам, жителям коттеджных поселков и всем заинтересованным лицам.

— Главное — не переоценить — Крупнейшие банки в начале мая повысили ставки по вкладам.

— Еще теплится — В городах отложили летние отключения горячей воды. С окончанием отопительного сезона в жилых домах традиционно начинаются отключения горячей воды — для проведения профилактических работ в теплосетях.

— Пал не пропал — Закупка дополнительной техники регионами и модернизация работы по защите лесов от огня позволили сократить среднюю площадь лесного пожара до 150 га, хотя еще в прошлом году этот показатель составлял 200 га.

— Дело техники — Полисы ОСАГО не будут блокироваться из-за отсутствия техосмотра.

— Страховка от безработицы — Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов и его первый заместитель Андрей Исаев предложили меры по восстановлению занятости в России, а также доходов граждан и роста экономики.

— Доктор Доллар — Как получилось, что Соединенные Штаты — одна из богатейших стран мира, стали эпицентром пандемии коронавируса?

— Просчитались — Почему США и Британию так раздражает российская статистика по коронавирусу.

— Узнай свой статус — Алексей Мазус: Массовое тестирование москвичей на антитела к COVID-19 поможет увидеть, как формируется иммунитет столицы.

— Маска и гости столицы — Во время коронавируса требования к мигрантам такие же, как к москвичам.

— Штраф за бездействие — Министерство внутренних дел России дало разъяснения относительно административных штрафов для граждан за бездействие при коронавирусе.

— Из ряда – вон — Если в самолетах пассажиров рассаживать через одного, то в этом случае даже по минимальному тарифу авиабилеты будут стоить около 70 тысяч рублей, заявил министр транспорта Евгений Дитрих.

— На Варшаву — Посол США Джоржетт Мосбахер заявила о возможной переброске американского ядерного оружия из Германии в Польшу.

— Узники карантина — Новорожденные дети от суррогатных матерей на Украине не могут отправиться к своим биологическим родителям в другие страны из-за карантинных мер, принятых против коронавируса.

— В парламент — ни ногой — Великобритания переходит к мирной жизни. Правила жесткого карантина опустили до уровня мягкого, призвав граждан вновь занять свои рабочие места.

— Шаг, второй — С понедельника на всей территории Италии откроются магазины, рестораны, бары, пиццерии, парикмахерские, салоны красоты, пляжи, гостиницы, музеи и церкви, а также возобновляют тренировки спортсмены, об этом сообщил гражданам Италии премьер-министр Джузеппе Конте.

— Пиво спустят в канавы — Французские картофелеводы в трансе: хранилища под завязку заполнены горами отборных клубней, а перспектива реализовать их выглядит более, чем призрачной.

— Здоровый интерес — В России на фоне пандемии резко выросло количество дистанционных медицинских услуг.

— Facebook запустила эмоционального бота — Социальная сеть Facebook запустила чат-бот, который может сочувствовать и отвечать на вопросы.

— Станет ли iPhone SE новым бестселлером — Иногда кажется, что производители смартфонов в последние пару лет играют между собой в увлекательное соревнование "у кого диагональ экрана больше" и совсем забыли про компактные, но мощные устройства.

— Рекордные загрузки — Пандемия стала серьезным испытанием для единого портала госуслуг и в то же время подтолкнула к ускоренному развитию электронных сервисов государства.

— Как помочь ученым изобрести вакцину — Помогать ученым решать сложные задачи можно, даже ничего не понимая в науке: предоставив вычислительную мощность своего компьютера, вы сможете помочь в различных проектах, начиная с разработки лекарств от коронавирусной инфекции и заканчивая поиском гравитационных волн, испускаемых космическими объектами.

— Роберт и картошка — Студент Роберт Триппель в непростой период пандемии коронавируса решил помочь нуждающимся пенсионерам.

— Пусть всегда везет — Несмотря на пандемию, метро все равно торжественно встречает 85-летие.

— Курам на смех — Барнаульские пенсионеры Беломытцевы, которым запретили разводить кур на приусадебном участке, намерены отстаивать права в Верховном суде.

— Все наладится — Автоваз после простоя из-за режима самоизоляции и наложившегося на него корпоративного отпуска возобновил производство автомобилей.

— В контакте с законом — Шесть дней понадобилось ведомству Александра Бастрыкина, чтобы найти адреса, откуда на сайт "Бессмертного полка" послали фото нацистских лидеров.

— Процент имеет значение — В Башкирии семьи с тремя и более детьми, а также родители, воспитывающие детей-инвалидов, и жители, в период пандемии коронавируса потерявшие работу, теперь могут претендовать на финансовую поддержку правительства региона.

— С поправкой на цифру и "корону" — На коленке премьер Венгрии писал Конституцию страны — за 16 часов лета в самолете.

— А костры горят — Десятого мая 1933 года на площадях Германии и в университетах воспылали костры из десятков тысяч книг, неугодных духу и букве идей пришедшей к власти Национал-социалистической партии.

— Университеты Зе — Президент Украины Владимир Зеленский вслед за продлением запрета российских социальных сетей и сайтов подписал указ и о санкциях против российских музеев, институтов, вузов, предприятий и фондов.

— Конвой сигналит — В регионах на автомобилях ­тюремного ведомства начали устанавливать спецсигналы.

— Скидка по шаблону — Специальный сервис по правовой поддержке предпринимателей, организованный совместно Агентством стратегических инициатив и Ассоциацией юристов России, бесплатно помог уже сотням бизнесменов.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Оплата туда: в ЕС намерены ввести единую систему минимального дохода — На фоне пандемии коронавируса в Евросоюзе заговорили о введении единых стандартов при формировании минимальных доходов граждан.

— Поддали пару: военные начали бороться с COVID-19 горячим туманом — Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) перешли на новый метод дезинфекции зданий и техники от COVID-19.

— Стало штаммом: создан полностью искусственный SARS-CoV-2 — Международная группа ученых отрапортовала в журнале Cell о создании методом обратной генетики виновника нынешней пандемии — SARS-CoV-2.

— Над схватками: в ОП предложили ввести допвыплаты для беременных — Общественники считают, что будущим мамам необходима поддержка, аналогичная мерам, принятым для семей с детьми

— В меру "Ретивый": Черноморский флот усилят "невидимым" кораблем — Корабль-невидимка усилит Черноморский флот. Речь о новейшем корвете проекта 20380 "Ретивый", который войдет в состав ЧФ до конца года.

— Сдающие в Сети: закон о регистрации на выборах через госуслуги рассмотрят в мае — Законопроект о внедрении метода электронного сбора подписей для прохождения муниципального фильтра на выборах глав регионов будет внесен на рассмотрение Госдумы в мае.

— "Пандемия показала нашу трагическую недальновидность" — Архитектор Ипполито Пестеллини Лапарелли — о том, как Россия будет представлена на Венецианской биеннале в условиях эпидемии COVID-19 и ошибках "нормальной жизни"

— Возраст долгожития: размер ежемесячной накопительной пенсии снизится — Месячная сумма накопительной пенсии граждан в 2021 году уменьшится по сравнению с 2020-м. Это произойдет в результате увеличения срока выплаты накоплений до 264 месяцев, или до 22 лет — то есть на шесть месяцев больше предыдущего срока.

— Валютная реанимация: без вливаний ЦБ доллар мог бы стоить уже 110 рублей — Благодаря интервенциям Центробанка, потратившего на поддержку национальной валюты $6,6 млрд, с начала года рубль к доллару подешевел лишь на 20%.

— В ожидании фейка: в банках прогнозируют рост атак на счета клиентов — В кредитных организациях ожидают всплеска мошенничеств с использованием поддельных банковских приложений.

— Дайте две: зарплаты упаковщиков и поваров выросли на 90–100% — За время пандемии зарплаты ряда специалистов значительно увеличились, причем рост составил до 100%.