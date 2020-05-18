МОСКВА, 18 мая /ПРАЙМ/. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики предложит правительственной комиссии добавить еще 16 дальневосточных компаний во всероссийский список системообразующих предприятий и организаций, рассказал в интервью РИА Новости министр Александр Козлов.

"Из 1151 компании, которые на данный момент включены в список (всероссийский список системообразующих предприятий и организаций — ред), 113 осуществляют свою деятельность на Дальнем Востоке. Этот список мы готовили совместно с регионами, отстаивали на комиссии каждую позицию. Этот список еще не конечен, в него мы уже готовим дополнения, которые будут рассмотрены на правительственной комиссии под председательством первого вице-премьера Андрея Рэмовича Белоусова. Это порядка 16 компаний", — рассказал министр.

По его словам, в ранее были включены в список предприятия транспортной инфраструктуры: аэропорты, авиакомпании, ж/д перевозчики, а также крупные производства, обеспечивающие занятность большого количества людей.

Сейчас в перечне системообразующих 1 151 компания. Каждая из них может претендовать на кредит по льготной ставке. Особо пострадавшим предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь, в том числе субсидии на возмещение затрат, отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей по ним, а также госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.