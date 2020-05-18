МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Индекс самоизоляции в Москве в понедельник днем снизился до рекордно низкой отметки в 2,2 с 3,3 утром, это значит, что на улице очень много людей, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" в конце марта сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "на улицах много людей" до 5 — "все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 11.30 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 2,2, это означает, что на улице очень много людей. На прошлой неделе самое низкое значение в такое время было на уровне 2,3. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Лобне (3,0) и Железнодорожном (2,9), самое низкое — в Котельниках (1,6).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом, некоторые регионы перестали соблюдать режим самоизоляции, на 11.30 мск значительная часть жителей находилась вне дома. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону — 1,8, самое низкое — в Екатеринбурге и Челябинске (местное время в городах 13.30), а также в Новосибирске (местное время 15.30) и Казани, где индекс на уровне 1,1.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заражения, свыше 315 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.