МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило отсрочку по налогам и авансовым платежам по ним для арендодателей, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Арендодатели смогут получить отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним. Такое постановление утвердило правительство России", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что отсрочка не распространяется на НДС, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

"Мера поддержки доступна тем, кто предоставил пользователю помещения отсрочку по арендной плате. Кроме того, арендодатель должен быть собственником недвижимости, а его основной вид деятельности соответствовать коду ОКВЭД 68.2 "Аренда и управление собственным или арендованным имуществом", — поясняется в сообщении.