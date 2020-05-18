БРЮССЕЛЬ, 18 мая /ПРАЙМ/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствует предложение Франции и Германии по фонду восстановления ЕС от экономического кризиса, вызванного борьбой с новым коронавирусом, говорится в сообщении ЕК.

Германия и Франция предложили создать фонд для восстановление европейской экономики на 500 миллиардов евро, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции в видеоформате с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ранее это предложение приветствовал и глава Совета стран ЕС Шарль Мишель.

"Я приветствую конструктивное предложение Франции и Германии. Оно идёт в том же направлении, что и предложение, над которым работает ЕК, и которое также будет учитывать мнения всех государств ЕС и Европарламента", — заявила фон дер Ляйен.

Еврокомиссар должна в скором времени представить на рассмотрение странам союза свои предложения по фонду восстановления ЕС от нынешнего сильнейшего экономического кризиса.

Ранее власти ЕС на фоне негативного влияния коронавируса на европейскую экономику предложили создать специальный фонд восстановления от кризиса, который, как отмечалось, может быть связан с разрабатываемым в настоящее время совместным многолетним бюджетом ЕС на 2021-2027 годы.

Европарламент рекомендовал Евросоюзу обеспечить такой фонд финансированием в размере 2 триллионов евро.

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер ранее сообщил, что ЕК к 27 мая подготовит предложения по семилетнему финансовому плану ЕС и инструментам по преодолению кризиса, вызванного пандемией коронавируса.