МОСКВА, 19 мая /ПРАЙМ/. Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что в министерстве понимают, что семьи из среднего класса, как правило, не имеют долгосрочных сбережений, меры, принимаемые правительством, направлены на поддержку семей с детьми.

По его словам, у Минтруда просчитаны четыре возможных варианта безработицы. Отдельно обсуждаются варианты, связанные с возможным усугублением ситуации с коронавирусом, но на сегодняшний день ситуация по числу заболевших стабилизируется, идет запуск отдельных предприятий в субъектах.

"Это предсказуемая ситуация. То есть мы понимаем, что на сегодняшний день семьи, которые находятся, скажем так, в среднем классе, зачастую не имеют долгосрочных сбережений", — сказал Котяков в эфире программы "Познер" на "Первом канале", комментируя данные о том, то каждая пятая семья в РФ не имеет "подушки безопасности", а в среднем у россиян есть накопления на срок не более четырех месяцев.

Он отметил, что именно по этой причине большинство принимаемых мер в первую очередь направлены на поддержку семей с детьми, так как при потере работы одного из родителей больше всего страдают иждивенцы.

Министр отметил, что, согласно расчетам, семья с двумя детьми в возрасте двух и семи лет при потере работы отцом сможет получать на протяжении трех месяцев государственную поддержку больше 100 тысяч рублей.