МОСКВА, 19 мая — РИА Недвижимость. Министерство строительства и ЖКХ РФ в рамках сокращения избыточных барьеров в строительстве планирует на первом этапе сократить на 30% количество документов с обязательными требованиями к проектировщикам и строителям — с 10 до 7 тысяч позиций, а на втором — отказаться еще от 4 тысяч требований, сообщил в интервью РИА Недвижимость замглавы Минстроя Дмитрий Волков.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что при возведении медцентров "СНиПы-хрипы" и примазывающихся к этому квазиучастников процесса нужно "зачистить", так как они затягивают строительные работы, и поручил правительству в ближайшее время доложить о "разбюрокрачивании" сферы строительства.

"Действительно, существующая система технического нормирования в строительстве подвергается справедливой критике. К сожалению, за последние годы управляемость в этом вопросе постоянно ухудшается", — посетовал Волков.

Замминистра рассказал, что сейчас документы с обязательными требованиями к проектировщикам и строителям, которые нужны и для прохождении экспертизы, и для государственного строительного надзора, разрабатывают семь федеральных органов власти, а документы по стандартизации – больше 20 технических комитетов.

"Такого нет нигде в мире! Это рождает многочисленные коллизии, дублирования и избыточные требования", — констатировал он.

По словам чиновника, для уменьшения числа обязательных требований при проектировании и строительстве Минстрой разработал изменения в так называемый "перечень 1521". В результате их количество должно сократиться на 30% — примерно с 10 тысяч до 7 тысяч документов.

Дальнейшим шагом должно стать создание "одноканального" технического регулирования, чтобы за разработку, выпуск и отсутствие дублирования отвечал один компетентный орган. При этом список отдельных обязательных требований планируется заменить компактными и систематизированными обязательными к применению строительными нормами, содержащими исключительно необходимые вещи. Это дополнительно уменьшит количество обязательных требований еще примерно на 4 тысячи, считает Волков.

Кроме того, добавил замминистра, планируется уменьшить число и так называемых "дополнительных" документов, прежде всего, спецтехусловий и различных расчетных обоснований, практика увеличения которых наметилась в настоящее время.

"Так, количество СТУ, разрабатываемых в 2017 году, превысило 2,5 тысячи. В 2019 их разработали уже более 4,5 тысячи. С учетом того, что каждое СТУ стоит от 500 тысяч до 3 миллионов рублей и более и "отнимает" 1-2 месяца, этот квазиучастник в стройке начинает весьма негативно влиять на процесс", — привел пример он.

Как подчеркнул Волков, Минстрой хочет сделать механизм СТУ "действительно исключением из правила, которое нужно только тогда, когда нет иного выхода".

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