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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Контрэпидемическая операция — 18 мая президент России Владимир Путин встретился с руководством Дагестана, в том числе духовным, и обсудил сложную эпидемиологическую ситуацию, связанную кроме прочего с надвигающимся праздником Ураза-байрам.

— Рынку камер обеспечат камерность — Идея создания федерального оператора дорожных камер на базе дочки "Ростеха" компании "ГЛОНАСС БДД", выяснил "Ъ", вновь лоббируется правительством, после того как была забракована год назад. По поручению главы государства Минкомсвязь готовит соответствующий проект распоряжения кабмина.

— ФСБ подключается к социальному мониторингу — Федеральная служба безопасности (ФСБ) поддержала вопросы к безопасности разворачиваемых в регионах систем мониторинга граждан в период самоизоляции. Служба напомнила о необходимости согласовывать с ней подобные разработки и готова оперативно проверять их на наличие угроз, следует из межведомственной переписки.

— Цены свободной планировки — В Москве спрос на апартаменты по итогам первых четырех месяцев 2020 года оказался более устойчивым, чем на квартиры. На этом фоне девелоперам удалось за год увеличить среднюю стоимость их предложения на 12%. Темпы прироста оказались выше, чем в сегменте традиционных квартир.

— Нацпроизводители войдут в долю — Минпромторгу удалось согласовать с коллегами по правительству поправки, ограничивающие иностранных конкурентов при закупках для государства и госкомпаний за счет введения квот для национальных производителей.

— Коронавирусу отдадут должное — Борьба с пандемией приведет к резкому увеличению глобальной долговой нагрузки — в абсолютном значении суммарный долг правительств, корпораций, домохозяйств и финучреждений к 2025 году вырастет почти на треть — до $325 трлн, прогнозирует вашингтонский Institute of International Finance (IIF).

— Платежный баланс выстоял в апреле — По оценке Банка России, профицит счета текущих операций платежного баланса в январе-апреле 2020 года уменьшился до $23,5 млрд с $40,1 млрд годом ранее, полностью превратившись в отток частного капитала — $23,9 млрд.

— Граждане прониклись чужими проблемами — В России за время карантина стали значительно больше перечислять благотворительным фондам — об этом "Ъ" сообщили сервисы онлайн-платежей. Так, "Яндекс.Деньги" зафиксировали в апреле серьезный рост переводов для НКО, помогающих людям в тяжелой жизненной ситуации, причем средняя сумма такого платежа составила больше тысячи рублей — это рекорд последних полутора лет.

— Голосование по поправкам стало больше похоже на выборы — Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила "Ъ", что для проведения общероссийского голосования по конституционным поправкам комиссии придется поменять порядок его проведения, поскольку предыдущий документ писался под конкретную дату — 22 апреля.

— "Нас много в чем обвиняют" — Постпред России при ООН Василий Небензя о позиции Москвы по механизму трансграничной помощи Сирии.

— Здравоохранению отказал здравый смысл — В Женеве в понедельник открылась 73-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, участники которой должны решить, как сообща бороться с пандемией. Однако вместо сплочения всех стран перед общей угрозой COVID-19 глобальный форум проходит на фоне обостряющейся информационной войны США и Китая и попыток найти виновных в разразившейся беде.

— "Заставить соперников бежать медленнее" — Госдепартамент опубликовал аналитический доклад о "стратегическом соперничестве" с Россией и Китаем. В документе сказано, что их технологическое развитие, особенно в военной сфере, представляет угрозу для США и либерального миропорядка, а потому их надо "заставить бежать медленнее".

— Выкуп жилья завис в банке — Выкуп у застройщиков нереализованного жилья, на что государство обещало направить 50 млрд руб., вызвал дискуссию между Минстроем и АО "Дом.РФ", назначенным правительством оператором этой программы. Компания настаивает, что для минимизации рисков все трансакции с девелоперами, у которых будут приобретаться квартиры, должны производиться через одноименный банк.

— Нижегородский гидроузел сильно затянули — Правительство РФ и Нижегородская область так и не договорились о реализации проекта стоимостью 43 млрд руб, который должен решить проблему мелководья на Волге в районе Городца и избавить судоходную отрасль от ежегодных миллиардных потерь.

— ВИЭ выбрасывают штрафы на вирус — Как выяснил "Ъ", инвесторы в ВИЭ массово рассылают письма о форс-мажоре из-за пандемии, что в будущем может избавить их от штрафов за задержки запуска электростанций. До конца года запланирован запуск более 1 ГВт новых зеленых мощностей, штрафы могут достигнуть 10 млрд руб.

— "Газпром" удваивает "Силу Сибири" — "Газпром" начал проектно-изыскательские работы по новому экспортному газопроводу в Китай "Сила Сибири-2", который может пройти через территорию Монголии. Транзитный маршрут по поручению президента РФ прорабатывается "Газпромом" с сентября прошлого года, и все предынвестиционные исследования должны быть готовы в 2020 году, говорят в компании.

— Смартфоны не удержались в цене — На фоне удачного для рынка смартфонов первого квартала ритейлеры сохраняют оптимизм и в отношении апреля-июня. Они надеются, что падения удастся избежать, хотя часть экспертов уже прогнозируют снижение на 10–20% из-за осторожности потребителей и провального с точки зрения продаж апреля.

— Управляющие закрыли непростой квартал — По итогам первого квартала крупнейшие управляющие компании существенно увеличили выручку от услуг доверительного управления. Вознаграждение компаний выросло до 8,26 млрд руб., что на 28% выше показателя предыдущего года.

— Оздоровлению не хватило плана — Отстраненный ЦБ предправления Севастопольского морского банка оспаривает его санацию. В российской практике это довольно редкий случай, в последний раз санацию оспаривали — безуспешно — представители бывшего топ-менеджмента Промсвязьбанка в 2018 году. На этот раз шансы тоже невелики, уверены юристы.

— Над геймерами сгустились облака — МТС на фоне роста интереса россиян к играм в период самоизоляции решила вслед за другими операторами "большой четверки" выйти на рынок облачного гейминга.

— "Байкал" разольют в суде — В России обостряется борьба вокруг одного из самых известных брендов напитков — "Байкал". Структура, связанная с "Аквалайф" ("Напитки из Черноголовки"), оспаривает регистрацию права на наименование места происхождения товара (НМПТ) воды со словом "Байкал", которым сейчас владеет только компания бывших топ-менеджеров "Реновы" Виктора Вексельберга.

— SWIFT для маленьких — Созданное прошлой осенью партнерство ЦБ и Национального расчетного депозитария (НРД) по развитию системы передачи финансовых сообщений (СПФС) начало реализовываться. НРД получил статус сервис-бюро СПФС.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— COVID всего лишь отступил — В Женеве впервые в формате видеоконференции начала работу 73-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения. Накануне этого события представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала в интервью "РГ" о том, пора ли уже России снимать ограничения, введенные из-за коронавируса.

— Плачу и учу — Сегодня в России практически половина студентов получает высшее образование платно. Но вирус лишил работы и родителей, и самих учащихся. Сегодня вузы решают, как максимально поддержать студентов. Так, цены за обучение в новом учебном году останутся на уровне 2019 года.

— Вместе, но отдельно — В России особый день. В Крыму, Подмосковье, Новосибирской области и в других регионах стартовал очередной этап выхода из самоизоляции. У каждого субъекта — свой набор ослабления режима повышенной готовности против распространения COVID-19.

— Камера без сюрпризов — О любой камере фотовидеофиксации нарушений необходимо предупреждать водителей соответствующим знаком. Кроме того, необходимо обозначать начало и конец участка, на котором фиксируется средняя скорость. Такие предложения направили в ГИБДД эксперты ОНФ.

— Сговор против гречки — В марте наблюдался ажиотажный спрос на многие продукты питания. В результате цены выросли. Сейчас спрос, наоборот, упал. Предпосылки к снижению цен на продукты питания налицо, заявил в интервью "РГ" начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

— Врачи и президенты: кто кого слушает?— Весь борющийся с COVID-19 мир ждал начало работы 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения. Основным предметом рассмотрения станет проект резолюции, внесенный 122 странами. Текст этого деполитизированного документа призывает без эмоций разобраться в истоках пандемии.

— Избежать вспышек — Владимир Путин встретился с руководством и представителями общественности Дагестана. Речь в основном шла о ситуации с коронавирусом. В связи с этим президент дал поручения профильным министрам.

— Врачебный десант — По приказу министра обороны Сергея Шойгу, в поселок Еруда Красноярского края спешно перебрасывают армейские подразделения и специальную технику. Все это делается с единственной задачей — остановить эпидемию коронавируса, которая охватила вахтовиков на местном горно-обогатительном комбинате.

— Карьера разбилась о быт — В последнее время участились случаи увольнений чиновников за неподобающее поведение. Как юридически оформлялось их увольнение — большой вопрос. Поэтому Госдума собрала отзывы на законопроект, предлагающий увольнять чиновников за совершение поступков, порочащих честь.

— Советское — вволю — С 2020 года применение советских актов станет делом добровольным. Это значит, что документы советского времени, выжившие в рамках регуляторной гильотины, никому не усложнят жизнь даже случайно, но сослаться на них можно, так как они не утратили юридическую силу.

— Автограф в чистом виде — Центризбирком и МВД РФ внесли изменения в соглашение о взаимодействии, которые позволят обеспечить единообразный подход к проверке подписных листов в поддержку выдвижения кандидатов и исключить неоднозначные трактовки.

— Денежная операция — При дополнительных выплатах соцработникам не должно повториться ситуаций аналогичных тем, что были при доплатах медицинскому персоналу, работающему с больными коронавирусом. Об этом предупредил регионы премьер-министр Михаил Мишустин.

— Наполнят баки — Правительство подготовило проект постановления, который предусматривает выделение средств регионам для закупки контейнеров для раздельного сбора отходов. Об этом сообщила зампред правительства Виктория Абрамченко.

— Сибирь удвоит Силу — "Газпром" начал проектно-изыскательные работы по газопроводу в Китай "Сила Сибири-2". Об этом заявил глава компании Алексей Миллер. По его словам, "Сила Сибири-2" может стать основой нового канала экспорта газа через Монголию в Китай мощностью до 50 млрд кубометров в год.

— Кто у дома хозяин — Муниципалитеты хотят наделить правом разыскивать владельцев неучтенных объектов недвижимости, в том числе заброшенных участков. Соответствующий правительственный законопроект одобрен Советом Госумы и готовится к рассмотрению в весеннюю сессию.

— Невыносимая тяжесть аварии — Даже карантинные меры не повлияли на любителей прокатиться под хмельком. По данным Госавтоинспекции, количество выявленных нетрезвых водителей во время режима самоизоляции сократилось незначительно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Антитела идут на помощь — В Южной Корее менеджеры футбольного клуба "Сеул" рассадили на стадионе секс-кукол, а в Южной Каролине хозяйка ресторана разбавила ими живых посетителей. Расскажем, с какими целями сейчас используют манекенов.

— Пока репетиция — Многие москвичи во время действия режима самоизоляции почти не выходят из дома. Между тем вполне возможно, что через пару недель придется отправиться на службу да и вообще вернуться к привычной жизни. Как быстрее обрести рабочую форму, рассказала заместитель заведующего учебным центром врач-психиатр психиатрической клинической больницы N 1 им. Н. Алексеева Ольга Карпенко.

— Молитва выходит на улицы — Европейские церкви открываются для прихожан. "РГ" разбиралась, как они будут работать в условиях пандемии, что теперь можно, а что нельзя верующим и священнослужителям Старого Света.

— Совершенно летние дети — Итоговые оценки московским школьникам выставили 15 мая. Онлайн-занятия, однако, будут идти оставшиеся две недели. Присоединиться к ним можно по желанию. Ученики 9 и 11 классов продолжат подготовку к экзаменам.

— Как разрядить атмосферу — Авиакомпаниям рекомендовали при продаже билетов руководствоваться принципом социального дистанцирования и заполнять салоны самолеты только на 50%. Представители транспортной отрасли считают, что выполнить данные рекомендации будет сложно.

— Восемь в контакте — Соцсеть "ВКонтакте" официально объявила о запуске групповых видеозвонков, принимать участие в которых могут до восьми человек одновременно. Эта функция доступна в свежей версии мобильного приложения.

— Японский ресторан — В Японии постепенно снижается скорость распространения коронавируса. Это позволило премьер-министру Синдзо Абэ 14 мая объявить о досрочном прекращении режима ЧС. Японцы преодолели пандемию без введения серьезных штрафов за нарушение самоизоляции.

— Семь часов за "ножкой Буша" — В Мадриде появились километровые очереди. Чтобы получить бесплатные продукты, люди приходят в 4 утра и проводят в ожидании в среднем по семь часов. В испанской столице нуждаются в помощи 82 тысячи человек.

— Вновь стала "своей" — В Германии заговорили о том, что канцлер Ангела Меркель, бессменно управляющая страной почти пятнадцать лет, могла бы остаться и на пятый срок. В разгар пандемии она проявила себя как политик, действующий прежде всего в интересах своих граждан.

— Фонд на 500 миллиардов — Германия и Франция предлагают создать фонд восстановления европейской экономики общим объемом 500 миллиардов евро. Об этом заявила Ангела Меркель после переговоров с Эмманюэлем Макроном.

— Повод промолчать — Статья 51 Конституции РФ дает гражданину право не свидетельствовать против себя. Вроде бы все просто. Но есть сложности. Кандидат юридических наук Екатерина Смирнова рассказывает, в каких случаях человек может воспользоваться этой статьей.

— Нагулял на грабеж — Житель села Шонга в Вологодской области отправился на год в колонию строгого режима после того, как вынес без разрешения из магазина лоток с пирожками и печеньем.

— Сосед по даче — не товарищ — Одной из наиболее острых тем для споров у дачников являются взносы. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ разъяснила, в каких случаях садовод не обязан платить товариществу.

— По новому стандарту — В Подмосковье вернулись к работе промышленные предприятия и ожили строительные площадки. Губернатор области Андрей Воробьев отметил: все предприятия обязаны соблюдать новые санитарные требования. В противном случае им вновь придется закрыться.

— В зоопарк без маски не ходить — В Ижевске начали работать парки, музеи и даже зоопарк. Правда, пока сохраняется запрет на групповые занятия и экскурсии.

— Ходим онлайн на концерты и покупаем жилье — В Калининградской области отменили самоизоляцию для всех, кроме пожилых и людей с хроническими болезнями. Но назвать выход из карантина полным пока нельзя. Не говоря уж о Пермском крае, где к снятию ограничений подошли с большой осторожностью.

— Дети снова в кружках — В Карелии чистых территорий, где нет случаев коронавируса, становится все больше. Поэтому здесь менее жесткие условия ограничений.

— Пришлось ужесточать — С окончанием всеобщего периода нерабочих дней в Белгородской области решили открыть уличные кафе, парки, скверы, а также торговые центры. Однако как только соответствующие документы были подписаны, а о послаблениях объявили чиновники, число выявленных случаев коронавируса резко подскочило. Режим вновь пришлось ужесточать.

— Мусор сорвал открытие — Не везде даже постепенный выход из самоизоляции проходит без проблем. А там, где он был резким, даже пришлось вернуться к старым порядкам.

— Справляем свадьбы — В Тульской области открылись ЗАГСы и многофункциональные центры "Мои документы".

— Пустили дачные автобусы, но закрыли пляжи — В Сибири практически во всех регионах поэтапно отменяют ограничения. В первую очередь, людям разрешили уличные прогулки и занятия спортом.

— Как долететь до диплома — Как коронавирус отразится на вузовских перечнях специальностей и что ждет государственные образовательные стандарты? Об этом "РГ" рассказал ректор Московского государственного технического университета гражданской авиации профессор Борис Елисеев.

— Вам вызов, практикант — Тысяча двести студентов и ординаторов Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) готовы работать и уже работают в больницах, поликлиниках и других учреждениях, перепрофилированных под лечение COVID-19. Практиканты становятся младшим и средним медперсоналом, помощниками врачей.

— 19 мая, у костра — Для старшеклассников запущена образовательная и творческая площадка — конкурс "Большая перемена". Участвуют ребята 14-17 лет. Он не про школьные знания и оценки, а про интересы и способности подростков. Регистрация открыта до 23 июня.

— Знания без границ — Санкции против МГУ им. Ломоносова, которые ввели власти Украины, не скажутся на приеме абитуриентов и обучении студентов из этой страны.

— Криминал меняет маски — В борьбе с пандемией человечество столкнется помимо прочих проблем и с новыми криминальными вызовами. Доктор юридических наук, профессор Юрий Жданов рассказал, как этой ситуацией воспользовалась международная организованная преступность.

— Вода удивляет — Ученые прогнозисты МЧС России назвали ряд регионов, где, по их мнению, паводковая ситуация будет развиваться в ближайшее время особенно бурно. В лидерах — Республика Коми, также не исключено, что рекорд поставит вскоре Пермский край.

— Воздух станет чище — В проекте нового КоАП прописаны нормы, запрещающие дронам летать над режимными объектами, местом проведения контртеррористической операции или массового мероприятия. Гражданам будет грозить штраф до 10 тысяч рублей.

— Семь судивших — Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей дать согласие на возбуждение уголовных дел против семерых судей. Без согласия тронуть их в обход специальной процедуры нельзя, так как судьи являются спецсубъектами.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Горы с плеч: Минобороны построит в Дагестане медцентр для борьбы с COVID-19 — Быстрое распространение коронавируса в Дагестане и высокая смертность среди врачей связаны с нехваткой средств защиты и игнорированием гражданами правил самоизоляции. Об этом "Известиям" рассказали местные медики и жители. Проблема достигла такого масштаба, что 18 мая стала главной темой совещания президента с руководством и представителями общественности республики.

— До осени, считают: в ПФР напомнили, что детские выплаты можно оформить до октября — Часть отделений Пенсионного фонда России начала работать с 7 утра, чтобы сократить наплыв желающих оформить новую выплату в 10 тыс. рублей, о которой объявил президент. Очереди, в которые ежедневно выстраиваются граждане, вынудили ряд клиентских служб ПФР вести прием и в нерабочие часы. Об этом "Известиям" сообщили в пресс-службе организации.

— Прямо по коридору: из-за закрытия границ тысячи мигрантов не могут покинуть Россию — Тысячи мигрантов из Средней Азии не могут вернуться из России на родину из-за закрытия границ и ограничения авиасообщения, вызванных распространением коронавируса. Сотни людей ждут решения властей в палаточных лагерях в приграничных областях, ожидая открытия зеленого коридора для транзита домой. Вопросом отправки мигрантов домой займется специально собранная комиссия, в которую вошли представители России, Казахстана и Узбекистана.

— Как по расписанию: автобусы в регионах отучат опаздывать — Общественный транспорт в регионах будет приходить быстрее. В трех российских городах уже начали тестирование комплекса "зеленый коридор" — речь о приоритетном пропуске автобусов, троллейбусов и трамваев на регулируемых перекрестках, рассказали "Известиям" в НП "ГЛОНАСС". С осени к эксперименту планируется подключить города еще в 16 регионах. Пока такую систему массово применяют только в Москве.

— Перерасчетом сыт будешь: за нарушение оказания услуг ЖКХ перестанут штрафовать — За нарушение качества коммунальных услуг в России перестанут штрафовать. Как выяснили "Известия", правовое управление Госдумы дало положительное заключение на законопроект правительства, предложившего отменить эти санкции для коммунальщиков (есть в распоряжении "Известий"). Поддержать инициативу готовы в профильном комитете Госдумы по ЖКХ и в "Единой России", где считают более эффективной мерой наказания перерасчёт стоимости услуг в меньшую сторону.

— Бумаге.net: на электронные кадровые документы переходит 71 компания — В эксперименте по электронному кадровому документообороту примет участие 71 организация. Это следует из проекта приказа Минтруда, с которым ознакомились "Известия". Хоть в перечень и вошли крупные компании, говорить о широком масштабе эксперимента не приходится, обращают внимание специалисты.

— Пустые города: как коронавирус изменит жизнь мегаполисов — Эпидемия коронавируса, из-за которой многие страны мира пошли на беспрецедентные карантинные меры, продемонстрировала неготовность существующей инфраструктуры крупнейших мировых мегаполисов к подобным катаклизмам. И хотя до полного снятия ограничений в основной части районов планеты еще далеко, градостроители и архитекторы уже пытаются найти ответы на вопросы о том, как можно сделать жизнь в мегаполисе не менее удобной, чем раньше, но более безопасной в эпидемиологическом плане.

— Менять как перчатки: медики могут остаться без важнейших средств защиты — Обязательный перчаточный режим, введенный во многих регионах страны, может оставить медиков, химиков и работников пищевой промышленности без средств защиты. Об этом говорится в письме Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

— Регуляторный экспресс: кабмин поставил новый дедлайн по "гильотине" — Правительство придумало, как ускорить реализацию "регуляторной гильотины" ("Известия" ознакомились с постановлением). Теперь нормативно-правовые акты, которые придут на смену старому регулированию, будут согласовываться ведомствами в экспресс-режиме — за 10 дней.

— Большая розница: ритейл предложил первыми открыть крупные магазины — Ритейл не согласился с предложенным Роспотребнадзором планом выхода из карантина. Ассоциация компаний интернет-торговли считает, что уже на первом этапе безопасно открывать крупные торговые точки с непродовольственными товарами — площадью свыше 1 тыс. кв. м, а не 400 кв. м, как указано в рекомендациях федеральной службы.

— Кредитный шаг: банки грозят отменой скидок при новой схеме страхования ипотеки — Новая концепция страхования ипотеки, предложенная Центробанком, сделает продукт менее выгодным для добросовестных заёмщиков. Кроме того, она может повысить ставки по жилищным кредитам и нарушить конкуренцию. Об этом финансовые организации и страховые компании предупредили регулятор, направив свои отзывы в ответ на опрос Ассоциации банков "Россия".

— Аварийная просадка: аэропорты полностью восстановятся не ранее 2023-го — Критическое снижение пассажиропотока не позволяет аэропортам рассчитывать на скорое восстановление своей деятельности. На это потребуется два-три года, показали расчеты Национального рейтингового агентства (НРА). В лучшем случае полностью восстановить перевозки удастся только к началу 2023-го, в худшем — в 2024 году.

— Столп переговоров: Москва призвала Израиль отказаться от эскалации — Россия призывает Палестину и Израиль вернуться за стол переговоров и не допустить эскалации в регионе из-за аннексии Иорданской долины. Об этом "Известиям" заявили в Совфеде. Там также отметили, что Москва не поддерживает намерение ЕС объявить санкции против Израиля за захват палестинских территорий. Единственный орган, имеющий полномочия вводить ограничения, — Совбез ООН, подчеркнули в СФ.

— Карантинная рота: в борьбе с COVID-19 поможет "медицинский спецназ" — Для борьбы с новым коронавирусом на удаленных территориях Минобороны создает специальные мобильные группы. При необходимости бригады военных медиков и подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) быстро перебросят в тот населенный пункт, где возник очаг болезни. Там они смогут оперативно развернуть полевой госпиталь и провести дезинфекцию.

— Ухань находок: самый близкий к SARS-CoV-2 вирус отыскали в лаборатории — По данным научных публикаций, самым близким к виновнику последней пандемии является сегодня штамм коронавируса RatG13. Он был взят у летучей мыши, отловленной в ходе специальной экспедиции в провинции Юньнань еще в 2013 году. Как сообщила китайская исследовательница Ши Чжэнли, этот образец с тех пор хранился в лаборатории Института вирусологии Уханя, а не так давно обнаружилось, что он генетически почти близнец SARS-CoV-2.