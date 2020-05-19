МОСКВА, 19 мая /ПРАЙМ/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил поступившие поправки правительства в Налоговый кодекс в профильный комитет, сообщили журналистам в пресс-службе Думы.

"19 мая в Государственную Думу поступил законопроект Правительства — поправки в Налоговый кодекс РФ. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил проект федерального закона №959325-7 "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" в профильный комитет по бюджету и налогам", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что законопроект предусматривает блок налоговых льгот для граждан, предприятий и организаций в связи с распространением коронавирусной инфекции, ранее озвученных президентом России в ходе обращения к россиянам.

"Законопроект будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке", — добавляется в сообщении.