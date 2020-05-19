МОСКВА, 19 мая /ПРАЙМ/. Вице-премьер РФ Юрий Трутнев считает существующее дробное деление особых экономических зон не очень эффективным, в ближайшее время в правительство на согласование будет направлен законопроект, который позволит объединить часть зон, говорится в сообщении пресс-службы аппарата Трутнева.

"Вместе с коллегами из министерства экономического развития РФ мы обсуждали форматы работы и создания особых экономических зон. Подготовлен и в ближайшее время будет направлен в Правительство РФ на согласование законопроект о внесении изменений в Федеральный закон "Об особых экономических зонах в Российской Федерации", — передает слова Трутнева пресс-служба.

"Что мы в этом законопроекте хотели бы предусмотреть? Будет объединен ряд особых экономических зон, потому что существующее дробное деление считаем не очень эффективным. Оно, скорее, будет мешать инвесторам, чем способствовать инвестиционному процессу. Будут внедрены более четкие критерии отбора инвестиционных проектов, прежде всего связанные с мультипликатором, налогами, рабочими местами, то есть, будем оценивать, что в результате реализации тех или иных проектов будет происходить", — отмечается в сообщении.