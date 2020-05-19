МОСКВА, 19 мая /ПРАЙМ/. Банкротства туристических компаний, которые сейчас существуют в замороженном состоянии, начнутся после того, как они возобновят свою деятельность, сообщила официальный представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Мы не ждём летнего сезона. Конечно, хотелось бы начать туристический сезон хотя бы в июле или в августе, но раньше осени народ не рассчитывает ни на что, вообще на возобновление туризма в принципе. Осенью, может быть, что-то начнётся", — сказала она в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По мнению Тюриной, будет хорошо, если на новогодних каникулах удастся что-то заработать тем компаниям, которые доживут до этого.

"Сейчас все компании затаились, сидят и ждут. А когда начнётся работа, нужно будет платить полные зарплаты и возвращать деньги туристам, но если бизнес не пойдёт, так как у людей нет денег, то мы опасаемся, что начнутся банкротства", — прокомментировала ситуацию представитель РСТ.

Она уточнила, что, по прогнозам экспертов, полностью туриндустрия восстановится в лучшем случае за год после возобновления работы, а скорее всего — не ранее, чем через два года.