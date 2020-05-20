МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 764, до 308 705, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 8 764 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 – в 84 регионах, в том числе 45,9% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 308 705 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 2 699, Подмосковье — 903, Красноярском крае — 504 человека, в Санкт-Петербурге — 455.

Также выявлены в Нижегородской области — 257 человек, в Ростовской области — 139, в Ярославской — 135.

За сутки в РФ выписаны 9 262 человека, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 85 392 человек.

В России за сутки умерли 135 человек с COVID-19, за все время скончались 8 972, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.