МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Большинство россиян не хотят афишировать в сети свои местонахождение, информацию о болезнях, историю покупок и поисковых запросов, такой вывод делается в исследовании компании "Лаборатория Касперского".

Исследование основано на данных опроса 1009 человек, проведенного в 2020 году Kaspersky при поддержке компании Toluna.

"Для 41% россиян важно, чтобы их история просмотров информации о болезнях и лекарствах в интернете оставалась приватной. Это не единственный тип данных, которые пользователи предпочитают не афишировать. Так, 61% отметили, что не хотели бы, чтобы кто-либо видел их конфиденциальные фото и видео. Столько же пользователей не хотели бы, чтобы кому-то ещё стали известны данные, вводимые ими при регистрации на различных сервисах и сайтах (такие как имя и дата рождения)", — говорится в документе.

Сохранить в тайне отметки о своём местонахождении (геолокационные данные) хотели бы 64%, а информацию о совершённых в сети покупках — 68%. Около 48% россиян не хотели бы раскрывать содержание своих звонков, а 50% — историю различных поисковых запросов.

"Мы видим, что пользователи всё сильнее заботятся о сохранности своих личных данных. Возможно, это связано с тем, что всё чаще появляются сообщения о тех или иных утечках, и больше людей начинают понимать, какие последствия может иметь раскрытие конфиденциальной информации. Вопросы приватности выходят на первый план, но базовые навыки безопасности освоили ещё далеко не все. Так, по данным того же опроса, только 37% респондентов отметили, что не авторизуются в сервисах через свои аккаунты в социальных сетях", — прокомментировал старший исследователь данных в "Лаборатории Касперского" Владислав Тушканов.

Эксперты советуют пользователям не делиться большим количеством информации, особенно на открытых площадках, регулярно чистить историю браузера и не допускать в нём автосохранение паролей и других данных для авторизации. Помимо этого рекомендуется обновить настройки приватности в социальных сетях, ограничить доступ приложений к личной информации, включая данные записной книжки, а также установить ПО, которое позволяет распознавать потенциально опасные или сомнительные запросы от приложений.