МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Суд ЕC не рассматривал иск компании-оператора "Северного потока 2" по существу, решение касается процессуальных вопросов и может быть обжаловано в течение двух месяцев, заявили журналистам в Nord Stream 2 AG.

"Важно отметить, что решение касается только процессуальных вопросов о допустимости рассмотрения иска в суде. Суд не отклонил наш иск по существу, в частности, довод о том, что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией проекта "Северный поток 2". Поэтому мы настаиваем на наших требованиях. Сейчас мы анализируем решение. Nord Stream 2 может подать апелляцию в течение двух месяцев", — сообщили в Nord Stream 2 AG.

Суд общей юрисдикции Европейского союза в среду отклонил иск Nord Stream 2 AG против некоторых положений европейского законодательства относительно газопроводов из третьих стран.

Обновленная Газовая директива подвела под свои правила не только наземные, но и морские участки газопроводов в ЕС. Новые правила предполагают, в частности, что новые и действующие газопроводы, идущие из третьих стран в ЕС, в территориальных морях государств союза должны соответствовать таким правилам, как, к примеру, разделение деятельности, связанной с добычей и транспортировкой газа ("анбандлинг"), доступ третьих сторон к прокачке газа по трубе.

Вокруг "Северного потока 2" развернута настоящая борьба при участии немецкого бизнеса, европейских сторонников возобновляемой энергетики и США, лоббирующих свои интересы по продаже сжиженного газа (LPG) в Европу, эта борьба будет все более ожесточенной, заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.

"Организации сейчас находятся под давлением тех или иных лоббистских групп. Это то, что мы видим сегодня в Европе, причем в последнее время эти конфликты обострились. Тот факт, что вокруг отдельного проекта развернулась такая борьба, связан и с тем, что настало время принимать решение. Могу предположить, что борьба продолжится и будет еще более ожесточенной", — считает Рар.

По словам политолога, "германская экономика очень значительна в Европе, и ее представители говорят о том, что без дополнительных энергоресурсов они не могут обеспечить рост экономики", учитывая тот факт, что Германия намерена в ближайшие годы выйти из атомной энергетики, а до 2050 года — отказаться от угля. Однако "есть другие государства, которые заявляют, что Европе не нужны ни газ, ни нефть, ни уголь, нужна "чистая энергия", и "они ведут борьбу за это", считает Рар. Помимо этого, США "посредством организаций и СМИ, всех возможных инструментов" делают попытку "сделать себе здесь рекламу своих проектов LPG".

"Поэтому все это пока не завершено, нужно представлять себе, что речь идет о многих конфликтах", — добавил Рар.