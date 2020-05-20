МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Индекс самоизоляции в Москве в среду вечером составляет 3,0 — это значит, что на улице есть люди, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" в конце марта сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "на улицах много людей" до 5 — "все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

Днем в среду было зафиксировано рекордно низкое значение индекса самоизоляции в Москве – 1,9. В предыдущие дни в это время значение было на уровне 2,0.

К 19:30 мск индекс поднялся до 3,0, однако это означает, что на улице по-прежнему есть люди.

Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Зеленограде (3,5), а также Королёве, Лыткарино и Фрязино (3,4), самое низкое — в Пушкино (2,7).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, на 19.30 мск самое высокое значение индекса наблюдалось в Новосибирске (местное время 23.30) — 4,5, самое низкое – в Санкт-Петербурге, где индекс на уровне 2,8.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, свыше 316 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввело режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.