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МОСКВА, 20 мая /ПРАЙМ/. Сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк внесли в Госдуму законопроект, который разрешает отказываться от контрсанкций для закупки дефицитных товаров, аналоги которых не производятся в РФ, перечень товаров и условия их ввоза будет определять кабмин, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

"В Законе предусмотрена возможность отказа от введения контрмер в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России?скои? Федерации (часть 2 статьи 4), без уточнения, каким органом принимается такое решение", — говорится в документе.

Предлагается, что правительство РФ будет принимать решение о ввозе в страну не только жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России, а также товаров, которые производятся в стране, но в силу особых условии?, например, режима повышеннои? готовности или режима чрезвычаи?нои? ситуации, попали в категорию дефицитных.

Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов, покрываемых за сче?т средств федерального бюджета, отмечают авторы документа.