МОСКВА, 20 мая /ПРАЙМ/. Смягчённые требования Роспотребнадзора к санаториям, которые планируют начать прием отдыхающих в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, позволяют надеяться на запуск санаторно-курортного сезона с 1 июня, заявил РИА Новости член президиума Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора "Алеан" Илья Уманский.

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова объявила, что Ростуризм вместе с Роспотребнадзором и Министерством экономического развития завершили совместную работу по корректировке рекомендаций к санаторно-курортному комплексу для старта сезона (копия документа есть в распоряжении РИА Новости). При этом она отметила, что из рекомендаций ушел ряд избыточных требований к бизнесу.

"Некоторые изменения в рекомендациях Роспотребнадзора к санаториям, которые планируют начать прием отдыхающих в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, повлияют на работу самих санаториев, поскольку в новой редакции были удалены некоторые чрезмерные меры, которые на позволяли даже открыть санатории без нарушений", — сказал Уманский.

Среди ключевых изменений собеседник назвал удаление пункта об обязательном единовременном заселении всех клиентов санатория, как в пионерский лагерь, то есть сменный формат работы, что совершенно не соответствует современному пониманию о туризме.

"Были убраны требования относительно моющихся поверхностей в номерах. В предыдущем документе требовалось, чтобы отсутствовали обои, ковровые покрытия и тому подобное. Это невозможно, так как все современные санатории, особенно в Краснодарском крае, стремились к нормативам гостиниц. Это не больницы, поэтому масляная краска на стенах и плитка на полу там неуместны", — уточнил собеседник агентства.

Представитель бизнеса обратил внимание, что кроме того в Роспотребнадзоре пересмотрели требования, по которым появление хоть одного инфицированного коронавирусом человека должно было привести к полной обсервации санаторного учреждения на 14 дней, что также рубило на корню всю нормальную форму работы.

"Эти и другие нормативы ставили под сомнение разумность открытия санаториев вообще. Поэтому новые, более мягкие ограничения Роспотребнадзора дают возможность санаториям запустить сезон. Теперь мы ждём совещания у губернатора Краснодарского края и надеемся, что он своим постановлением даст отмашку для запуска курортного сезона с 1 июня в ограниченном формате и с учётом обеспечения эпидемиологической безопасности", — резюмировал Уманский.