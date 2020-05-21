МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 849, до 317 554, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 8 849 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 – в 84 регионах, в том числе 42% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 317 554 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 2 913, Подмосковье — 892, в Санкт-Петербурге — 408.

Также выявлены в Красноярском крае 376 случаев заражения, в Нижегородской области — 204 человека, в Свердловской области — 174, в Ростовской — 142.

За сутки в РФ выписаны 7 289 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 92 681 человек.

В России за сутки умерли 127 человек с COVID-19, за все время скончались 3099, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.