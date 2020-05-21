МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Индекс самоизоляции в Москве в четверг вечером составляет 2,8 – это значит, что на улице много людей, свидетельствуют данные "Яндекса".

"Яндекс" в конце марта сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "на улицах много людей" до 5 — "все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

В четверг днем индекс самоизоляции составлял 2,1, к 19.10 мск его значение повысилось до 2,8, но это означает, что улицы столицы по-прежнему многолюдны.

Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Ивантеевке и Фрязино (3,5), а также Королёве (3,4), самое низкое — в Видном (2,6).

Среди российских городов с населением более 1 миллиона человек, на 19.10 мск самое высокое значение индекса наблюдалось в Новосибирске (местное время 23.10) — 4,4, самое низкое – в Казани, где индекс на уровне 2,4.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заражения, свыше 318 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.