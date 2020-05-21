МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Ужесточать законодательство в сфере наказаний за "серую" зарплату в период пандемии коронавируса нельзя — это окончательно остановит развитие бизнеса, рассказал РИА Новости руководитель адвокатской коллегии "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.

Ранее глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов предложил ввести уголовную ответственность за "серую" зарплату вне зависимости от суммы выплат. Свои инициативы сенатор направил в общенациональный план действий по восстановлению экономики.

"Нельзя ужесточать законодательство в предпринимательской деятельности. В противном случае, проблема "серой" зарплаты отомрет сама собой вместе с большей частью компаний — представителей малого и среднего бизнеса. И не будет никакой зарплаты, ни "серой", ни "белой"", — отметил Грибаков.

Он полагает, что в сегодняшних условиях необходима максимальная либерализация всех нормотворческих процессов в отношении бизнеса.

"Необходимо делать все, чтобы дать российским компаниям снова "задышать"", — добавил эксперт.