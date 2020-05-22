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КОММЕРСАНТ

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— Полтора года постельного режима — Спад экономики может быть меньше ожидаемого, а восстановление — медленнее — В апреле 2020 года спад промышленности в годовом выражении составил 6,6%, что сопоставимо с масштабами растянувшегося на полгода спада выпуска в кризис 2015 года, но значительно меньше ожиданий.

— Как егэкнется, так и откликнется — Как выяснилось, кто в стране будет сдавать экзамены, когда, какие и кому — 21 мая президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное ситуации в образовании, и наконец-то рассказал, что с ним будет и когда.

— Враг по залету — США выходят из Договора по открытому небу, объявив российских летчиков наводчиками — Президент США Дональд Трамп в четверг объявил, что США выйдут из Договора по открытому небу (ДОН). Буквально перед его выступлением Белый дом оповестил о своих планах посольства союзных государств.

— В подъезды идут с автоматами — Вендинговые операторы хотят продавать еду в жилых домах — Лишившись большей части оборота из-за закрытия офисов и перехода на удаленный режим работы, операторы торговых автоматов сделали ставку на жилые дома.

— Министерства завершили торги — Поправки к закону о госзакупках поступили в Белый дом — Минфин наконец доработал так называемый оптимизационный пакет поправок к закону о госзакупках (ФЗ-44) в соответствии с замечаниями других ведомств. Законопроект в итоге сохранил ранее анонсированные нормы о цифровизации всех этапов закупок, о сокращении количества их способов, а также об их унификации.

— Москва приоткрывается и закрывается — Объявлены карантинные послабления и реформа пропускной системы — Столичный мэр Сергей Собянин объявил о "первом этапе смягчения ограничений", введенных в связи с коронавирусом: в Москве с 25 мая возобновляется работа 88 центров госуслуг и каршеринговых сервисов.

— "Обстановка диктует такие нюансы" — Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по конституционным поправкам — Центризбирком возобновил финансирование подготовительных мероприятий общероссийского голосования по поправкам к конституции. Вопрос об этом комиссия предпочла рассмотреть в закрытом режиме.

— Вузы начали готовиться к ЕГЭ — Им надо зачислить первокурсников до сентября — Несмотря на перенос сроков экзаменационной кампании, вузы, скорее всего, успеют завершить прием на первый курс и начать учебный год в сентябре. Об этом "Ъ" заявили ректоры нескольких учебных заведений.

— Китай задышал полным съездом — В Пекине открыли две важнейшие политические сессии вопреки новой вспышке коронавируса — Завершающаяся неделя дала старт двум сессиям в Китае: в Пекине после более чем двухмесячной задержки открылись заседания важнейших политических органов страны.

— Человек человеку "Рольф" — Менеджменту крупнейшего автодилера вчинили окончательное обвинение — Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) предъявил в окончательной редакции обвинение Анатолию Кайро, директору департамента развития бизнеса крупнейшего в России автодилера — группы компаний (ГК) "Рольф".

— Враг по залету — США выходят из Договора по открытому небу, объявив российских летчиков наводчиками — Президент США Дональд Трамп в четверг объявил, что США выйдут из Договора по открытому небу (ДОН). Буквально перед его выступлением Белый дом оповестил о своих планах посольства союзных государств.

— Украинским колесам не покатило — Возвращение пошлины на них поддерживает ОАО РЖД — Как выяснил "Ъ", несмотря на резкий взлет цен на железнодорожные колеса в последние два года, ОАО РЖД и Минтранс поддерживают антидемпинговую пошлину на колеса украинского "Интерпайпа", действие которой может возобновиться 1 июня.

— Под цифровую экономику подводят базу — В "Сколково" проработали будущее регулирование отрасли — Фонд "Сколково" представил план изменений в законодательстве о цифровой экономике в рамках одноименной национальной программы.

— Телефоны оформили наличными — МФО зарабатывают на невнимательности клиентов — МФО нашли способ увеличивать полную стоимость кредитов для заемщиков, несмотря на ограничения ЦБ. Схема проста и практически неоспорима — заемщику предлагают под видом займа на покупку товаров заем наличными, проценты по которому могут быть в разы больше.

— С падения взяли комиссию — Брокеры заработали на интересе частных клиентов к дешевым активам — Волатильность фондового рынка помогла заработать не только Московской бирже, но и брокерским компаниям. По оценкам "Ъ", их выручка от лицензионной деятельности выросла по итогам первого квартала на 40%, что также сказалось на существенном росте чистой прибыли.

— ОАО РЖД не видит смысла в многоугольности — Монополия планирует возить на восток более рентабельные грузы — ОАО РЖД, ожидая падения погрузки на сети по итогам года в 5% и грузооборота на 7%, фиксирует снижение перевозок наиболее массового груза — угля.

— На счета падают льготы — В Минфине задумались о расширенной поддержке ИИС — Расширение льгот может затронуть индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) первого типа с налоговым вычетом по ежегодным взносам.

— "Северный полюс" дрейфует вправо — Платформу для полярных исследований сдадут позже — Как выяснил "Ъ", срок сдачи уникальной ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс", которая строится на "Адмиралтейских верфях", будет сдвинут на два года — на 2022 год.

— Радио не приглушилось — Крупные станции хотят других льгот — Радиохолдинги не стали пользоваться льготой, позволяющей отключать сигнал по ночам и сократить его мощность. Экономия может ударить по рейтингам, опасаются в компаниях.

— Операторы распознают абонентов — Законопроект об удаленной идентификации предложили смягчить — Законопроект Минкомсвязи об удаленной идентификации при продаже сим-карт приведет к росту серого рынка, так как мигранты и многие корпоративные пользователи не смогут воспользоваться для этого государственными системами, предупреждают сотовые операторы.

— Долги за курицу взыщут сахаром — "Симбирск бройлер" привлекают к ответственности — Процесс банкротства ульяновского производителя курицы "Симбирск бройлер" может привести к проблемам крупной сахарной компании "Ромодановосахар".

— Сердце нараспашку — Шестилетнюю Веронику спасет срочная операция — У Вероники Любимовой из Волгограда позади две операции на открытом сердце. Девочка родилась с тяжелейшим пороком — общим артериальным стволом.

— Отвергнутый резерв — Государство может экономить с помощью НКО, но не хочет — Нас ждет сокращение государственного бюджета. Никто в правительстве публично не говорит об этом, но простой здравый смысл подсказывает, что после трехмесячного бездействия экономики и при низких ценах на нефть государство не сможет в прежнем объеме выполнять свои социальные обязательства.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— ЕГЭ — 29 июня — Владимир Путин: Сдавать единый госэкзамен будут те, кто собирается поступать в вузы — Система образования достойно справилась с работой в условиях пандемии, заявил Владимир Путин на совещании по ситуации в этой сфере. ЕГЭ начнется 29 июня, и сдавать его будут те, кто собирается поступать в вузы в текущем году.

— Смягчение. Этап первый — В Москве готовятся к открытию МФЦ и каршеринги — Столица потихоньку начинает выходить из того жесткого режима ограничений, который был введен, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции. Уже приступили к работе промышленные предприятия, ожили стройплощадки.

— Дорогие гости — Роспотребнадзор смягчил требования к санаториям — Из новых рекомендаций Роспотребнадзора, которые ведомство опубликовало 20 мая, ушли избыточные требования к санаториям, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

— Отель, палата, врач — Как живут медики, работающие с больными коронавирусом — Более 15 тысяч медицинских работников коронавирусных стационаров в период пандемии смогут бесплатно проживать в столичных гостиницах. Решение о расширении действующей уже более месяца программы поддержки работников здравоохранения принял на последнем заседании президиума правительства Москвы мэр Сергей Собянин.

— Бизнес-пакет — Одобрены меры по поддержке семей, самозанятых, бизнеса и НКО — Госдума одобрила новый большой пакет мер поддержки граждан и бизнеса в ситуации пандемии коронавируса. В документ оперативно включены и те меры, о которых президент объявил 11 мая.

— Доставят и припечатают — За месяц граждане передали через нотариусов более 10,6 тысячи документов — В период пандемии граждане стали активно обращаться к нотариусам, чтобы передать документы в госорганы, какие-то организации или другим гражданам. Сегодня, когда многие двери закрыты, такая нотариальная услуга стала настоящим спасением.

— Будет балл — Стали известны даты ЕГЭ-2020 по всем предметам — Рособрнадзор опубликовал проект нового расписания ЕГЭ-2020. Экзамены по всей стране начнутся 29 июня с ЕГЭ по географии, литературе и информатике.

— Жесткий разговор — Александр Бастрыкин провел личный прием граждан — Из-за ситуации с вирусом прием граждан руководителем Следственного комитета РФ прошел в мае в режиме видеоконференции. На личный разговор к Александру Бастрыкину обычно люди записываются заранее и ждут несколько месяцев.

— Орден министру — Президент Владимир Путин поздравил с днем рождения министра обороны Сергея Шойгу — Глава государства подписал указ о награждении Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, сообщили в пресс-службе Кремля.

— В рублях и процентах — Кабинет министров в целом положительно оценил бюджетную работу в 2019 году — Накопленные ресурсы и принимаемые меры позволят укрепить устойчивость бюджетной системы и обеспечить поддержку гражданам и бизнесу, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

— Запасной ход — Зачем России нужен резерв нефти — Россия может создать новую систему хранилищ нефтяного резерва значительно большего объема, нежели существует сейчас. Это позволит отрасли быть менее зависимой от изменений мировой конъюнктуры — падения цен и снижения спроса на энергоресурсы, а также может способствовать развитию биржевой торговли российской нефтью.

— Не все в одну кучу — Плату за вывоз раздельно собранного мусора могут обнулить — Минприроды направило в правительство "дорожную карту" по внедрению раздельного сбора отходов во всей стране, сообщили "РГ" в министерстве.

— Заход на рассадку — Минтранс и Роспотребнадзор подготовят санитарные правила для перевозчиков — Министерство транспорта совместно с Роспотребнадзором работает над утверждением правил санитарной безопасности на всех видах транспорта, в том числе и в самолетах, заявил глава Минтранса Евгений Дитрих.

— Два в одном — Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа" — К объединению подталкивают как минимум два обстоятельства. Первое: экономическое положение НАО зависит от нефти, и когда цена на нее падает, в округе заметно сокращается бюджет.

— Объемы выручки — Как государство поддерживает маленькие, средние и большие компании в коронакризис и сколько на это потратит — Текущая стоимость антикризисной поддержки бизнеса — 2 трлн рублей. Ее основная цель — сохранить занятость, высвободить все ресурсы компаний на выплату зарплат.

— Как помогают деньгами малому и большому бизнесу — Представители малого и среднего бизнеса подали уже больше сотни тысяч заявок на реструктуризацию долгов по кредитам, следует из данных Банка России — Большой бизнес тоже активно интересуется кредитами на пополнение оборотных средств, отмечают в минэкономразвития.

— Авиакомпании совершили мягкую посадку — Российские авиакомпании получат субсидии на частичную компенсацию расходов в ситуации снижения пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса — На это правительство выделило из резервного фонда 23,4 млрд рублей.

— Выплаты туристам компенсируют — Туроператорам частично компенсируют расходы на выплаты туристам за аннулированные туры и на их вывоз из других стран — На эти цели правительство России выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей.

— Новостройкам помогут материально — Около 100 млрд рублей выделяется из госбюджета на поддержку строительной сферы — Такие решения были приняты по итогам апрельского совещания о поддержке отрасли у президента РФ Владимира Путина.

— Пострадавших попросили остаться — На дополнительную помощь могут рассчитывать ИП и микропредприятия, малые и средние компании из 11 наиболее пострадавших отраслей (сферы определяются по ОКВЭД, их список пополняется) — Среди наиболее весомых мер — автоматическая отсрочка по всем налогам, кроме НДС.

— Аграрии приняли сильное ценопонижающее — В сравнении со многими другими отраслями АПК переживает коронакризис спокойно: страна обеспечивает себя почти в полном объеме основными продуктами питания — Однако дополнительные меры по защите внутреннего рынка все же были приняты.

— Управляющие компании вышли на плато неплатежей — Отмена пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг сильно ударила по организациям ЖКХ — В апреле, по данным НП "ЖКХ Контроль", собираемость платежей упала на 30-40%.

— Непутевые поездки — Как пережить отсутствие путешествий — Коронавирус лишил поклонников путешествий любимого увлечения. Вместо того чтобы поехать на выходные в Европу или провести отпуск на берегу моря, приходится сидеть взаперти дома — В условиях неопределенности и закрытых границ планировать поездки, покупать билеты и бронировать жилье — бессмысленно.

— Рабочие моменты — Как выпуск товаров пережил апрельскую изоляцию — Промышленное производство в апреле снизилось относительно аналогичного периода прошлого года на 6,6%, а по сравнению с мартом этого года на 9,2%. По данным Росстата, в обрабатывающей промышленности индекс промпроизводства снизился на 10%, а в сфере добычи полезных ископаемых — на 3,2%.

— Покорители полиса — Россиян начали страховать от коронавируса — От коронавируса, любят говорить врачи, никто не застрахован. Однако, как убедился корреспондент "РГ", некоторые компании все же начали предлагать клиентам полисы на случай заболевания COVID-19. Некоторые из них можно оформить за 5 минут.

— Поздравят с экрана — В Астрахани "последний звонок" прозвучит в телеэфире — В Астраханской области в связи с ограничениями по коронавирусу последний звонок в школах пройдет в эфире регионального телеканала. Утром 25 мая в студии телеканала "Астрахань 24", которую оформят, как школьный класс, будут идти прямые включения из квартир педагогов, выпускников и их родителей.

— Плохому не научат — Новый проект обязывает школы использовать защищенные каналы при онлайн-уроках — Комиссия Ассоциации юристов России по новым технологиям и правовому обеспечению цифровизации общества готовит законопроект, который обяжет школы и вузы использовать только надежные каналы при дистанционном образовании.

— Добро пожаловать на карантин — В Британии всех приезжающих из-за рубежа — туристов и местных жителей — отправят на самоизоляцию — Ожидается, что эта мера будет вот-вот официально объявлена британским премьером. Бурное обсуждение "карантина по прилету" идет в парламенте уже вовсю.

— Голос на удаленке — Членам Палаты представителей США впервые в истории разрешили удаленно голосовать по законопроектам и другим документам — Спикер нижней палаты Нэнси Пелоси рассказала, что новые правила из-за пандемии коронавируса вводятся временно — на 45 дней.

— Неудачно сыграл — Глава токийской прокуратуры Хирому Курокава подал прошение об отставке из-за своей игры в маджонг на деньги. Об этом журналистам рассказала министр юстиции Масако Мори — Скандал спровоцировала публикация в еженедельнике "Сюкан Бунсюн", которую моментально подхватили другие издания.

— Цифры — не главное — В Пекине в ближайшие дни решат, как дальше жить Китаю — В Пекине 22 мая открываются ежегодные сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) — высшего консультативного и законодательного органа КНР. Днем ранее пройдет сессия высшего совещательного органа — Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК).

— Собаку в счет долга — Украинский минюст продает на аукционах собак, которые ранее были конфискованы у должников. Об этом свидетельствуют объявления на интернет-платформе, подчиняющейся ведомству — Так, 22 мая на торги выставят кобеля пит-бультерьера 2015 года рождения по кличке Тора. В объявлении сказано, что собака имеет "светло-тигровый окрас", международный ветеринарный паспорт с отметками о последних вакцинациях прилагается.

— Сердце и корона — Академик РАН Давид Иоселиани: Коронавирус способствует образованию тромбов — Мы нередко смеемся над приметами. И это абсолютно нормально. Однако 2020-й, високосный год, кажется, в полной мере оправдывает поверье, согласно которому год с "лишним" днем в календаре приносит неприятности и даже несчастья.

— Студенты в "красной зоне" — Практика в защитных халатах, масках и очках — Почти пятьсот студентов-добровольцев старших курсов Кубанского медицинского университета, надев защитные халаты, маски и очки, а при необходимости и противочумные костюмы, помогают поликлиникам, неотложкам и ковидным госпиталям справляться с нехваткой рук во время пандемии.

— Проглотила косу — Пучок волос достали из желудка ребенка — Кемеровские врачи спасли жизнь девочке, страдающей трихобезоаром. Во время операции из желудка пациентки был извлечен огромный комок волос.

— Риск оправдан — Хирурги сделали редкие операции маленьким пациентам — Редчайшую операцию на головном мозге сделали 11-летней девочке в клинике Санкт-Петербургского педиатрического университета. У ребенка была необычная для ее возраста патология — аневризма артерии Гюбнера.

— Факты в цифре — Какие тайные предложения делал Гитлер английскому правительству — На портале Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина выложена первая часть оцифрованных материалов "Вторая мировая война в архивных документах". Уникальный по своей полноте ресурс, который будет периодически пополняться, сделан по поручению президента России.

— Мамина карьера — Москвичкам с детьми-дошкольниками назначили стипендию — Совмещать семью и успешную карьеру в большом городе женщине вполне возможно — столичная служба занятости обещает помочь и трудоустроить даже мам с дошкольниками.

— Страховка для ГАИ — Мошенники, продающие ОсаГО, стали честны с клиентами — Торговля поддельными полисами ОСАГО в период пандемии набирает обороты и приобретает новые черты. Мошенники не стесняются честно заявлять, что по их полису не заплатит ни одна страховая компания. Однако автовладельцев это не останавливает. Ведь полисы они приобретают с огромной скидкой.

— Фейк с угрозой — Следственный комитет быстро нашел москвичку, которая распространила в интернете дезинформацию о торговле бесплатными масками — Она разместила в Сети фейк о том, что в столице продают маски из Китая, которые прислали как гуманитарную помощь. Ведомство Александра Бастрыкина спустя пару часов после задержания гражданки уже было готово предъявить ей обвинение.

— Невидимка с ракетами — Несмотря на очевидные проблемы, вызванные пандемией коронавируса, установочную партию новейших истребителей Су-57 должны, как и планировалось, передать Воздушно-космическим силам до конца нынешнего года — Это подтвердил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве работу оборонно-промышленного комплекса.

— В карантине, но с баней — Среди сибирской тайги в поселке золотодобытчиков Еруда военные в рекордно короткие сроки развернули большой обсервационный лагерь. Там в двухнедельном карантине будут находиться люди, контактировавшие с заболевшими коронавирусом вахтовиками — Первоначально в полевом лагере собирались изолировать тысячу человек.

— Чистое зелье — Крупную сеть по поставкам наркотиков ликвидировали в три этапа — ФСБ совместно с МВД провела многоэтапную операцию против трансграничной этнической преступной наркогруппировки и ликвидировала сеть межрегиональных каналов поставок особо крупных партий афганского героина.

— В команде лидеров — Владимир Путин поддержал выдвижение Рустама Минниханова на новый срок — Президент поддержал выдвижение Рустама Минниханова кандидатом на должность главы Татарстана на новый срок.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— 5G не найден: запуск сетей пятого поколения поставят на паузу — Минкомсвязь предлагает сэкономить на их развертывании в этом году — Коммерческий запуск сетей связи пятого поколения (5G) в России — под вопросом. Минкомсвязь предложила сэкономить 1,5 млрд рублей, которые в 2020 году должны были пойти на работы по расчистке частот для строительства инфраструктуры нового поколения.

— Неверная рассадка: власти отказались от идеи полупустых самолетов — Но авиабилеты в России все равно подорожают на треть, считают эксперты — Власти отказались от идеи рассадить пассажиров самолетов в шахматном порядке. Росавиация утвердила методические указания, на которые авиакомпании будут ориентироваться при восстановлении перевозок.

— Вздохи возрождения: как Италия выходит из карантина — И почему это лето в стране будет грустным — На этой неделе в Италии после двух с половиной месяцев строгого карантина открылись рестораны, салоны красоты и непродуктовые магазины, а гражданам разрешили не только прогулки вблизи дома, но и поездки внутри своего региона.

— На смену: в летние лагеря поедет не более трети школьников — Отдых может пройти без родительского дня и с тестированием на COVID — В летних лагерях в этом году отдохнет не более трети школьников. Об этом "Известиям" заявил член координационного совета по развитию детского туризма при правительстве РФ Сергей Минделевич.

— Полная бездатность: Россия не решилась на возобновление полетов в Турцию — Москва и Анкара пока не договорились о конкретных сроках запуска авиасообщения, всё зависит от развития пандемии — Россия и Турция еще не договорились о конкретных сроках возобновления авиасообщения, заявили "Известиям" в посольстве РФ в Анкаре.

— Вирусоворот в природе: SARS-CoV-2 мог передаться животным от людей — Из-за широкого распространения инфекции поиск первоначального хозяина патогена может зайти в тупик — Новый коронавирус распространился так масштабно, что мог передаться животным от людей, поэтому поиск его первоисточника затягивается, — говорится в вышедшей недавно статье журнала Nature.

— Развод с разводом: на Дальнем Востоке семьи распадаются ради ипотеки — Банки предлагают разрешить хотя бы одному из супругов быть старше 35 лет, чтобы воспользоваться льготным займом под 2% — В Дальневосточном федеральном округе граждане фиктивно разводятся для получения ипотеки под 2%, рассказали "Известиям" в ВТБ, информацию подтвердили в других банках.

— Небо в отказах: к чему приведет выход Вашингтона из очередного соглашения — США покинут Договор об открытом небе через полгода после официального уведомления других участников — Москва ждет от Вашингтона официального уведомления о выходе из Договора по открытому небу (ДОН). Пока оно не поступит, решение об ответных действиях приниматься не будет, заявили "Известиям" в МИД РФ.

— Новое гиперзвучание: ВМФ получит фрегат, оснащенный "Цирконами" — Испытания модернизированного корабля "Маршал Шапошников" начнутся в этом году — Обновленный фрегат проекта 1155 "Маршал Шапошников" выйдет на испытания до конца года. Речь о бывшем противолодочном корабле, боевые возможности которого были радикально увеличены. Он будет первым на Тихоокеанском флоте носителем гиперзвуковых ракет "Циркон".

— Коронные схемы: для блокировки счетов появились новые основания — На фоне пандемии Росфинмониторинг отнес к рискованным с точки зрения отмывания денег сферам госпомощь бизнесу и благотворительность — В России появились новые поводы для блокировки счетов по "антиотмывочному" законодательству.